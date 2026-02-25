Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak

A kubai belügyminisztérium tájékoztatása szerint mind a négy halálos áldozat a támadó hajó fedélzetén tartózkodott, és közülük további hatan szenvedtek sérüléseket. Az incidens során a kubai határőrhajó parancsnoka is megsebesült. A sérült külföldi támadókat elszállították, és orvosi ellátásban részesítették.

Az esetre a két ország közötti fokozott feszültség idején került sor. Az Egyesült Államok gyakorlatilag minden Kubába tartó olajszállítmányt blokkol, ezzel is növelve a nyomást a kommunista vezetésen. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amerikai erők

januárban Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, megfosztva ezzel Kubát egyik legfontosabb szövetségesétől.

Közleményében Kuba megerősítette elkötelezettségét felségvizeinek védelme mellett. Havanna hangsúlyozta: a határok védelme alapvető fontosságú az állami szuverenitás és a térség stabilitásának megőrzése szempontjából.

