Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak
Szerdán egy Floridából érkező motoros gyorshajó hatolt be a kubai felségvizekre, majd tüzet nyitott a helyi erőkre. A kubai egységek viszonozták a tüzet; az összecsapásban négyen életüket vesztették, heten pedig megsebesültek - közölte a BBC.

A kubai belügyminisztérium tájékoztatása szerint mind a négy halálos áldozat a támadó hajó fedélzetén tartózkodott, és közülük további hatan szenvedtek sérüléseket. Az incidens során a kubai határőrhajó parancsnoka is megsebesült. A sérült külföldi támadókat elszállították, és orvosi ellátásban részesítették.

Az esetre a két ország közötti fokozott feszültség idején került sor. Az Egyesült Államok gyakorlatilag minden Kubába tartó olajszállítmányt blokkol, ezzel is növelve a nyomást a kommunista vezetésen. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amerikai erők

januárban Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, megfosztva ezzel Kubát egyik legfontosabb szövetségesétől.

Közleményében Kuba megerősítette elkötelezettségét felségvizeinek védelme mellett. Havanna hangsúlyozta: a határok védelme alapvető fontosságú az állami szuverenitás és a térség stabilitásának megőrzése szempontjából.

