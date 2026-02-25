  • Megjelenítés
Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere
Globál

Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere

Portfolio
Az Egyesült Államok teljesen új hiperszonikus rakétával rukkolt elő, amit vadászgépekről, bombázókról, de akár az űrből is ki lehet lőni – írja a Defense News.

A fejlesztést a coloradói székhelyű Ursa Major védelmi eszközöket gyártó cég végezte, ennek eredményeként mutatták be a HAVOC rakétarendszert. Közepes hatótávolságon belül képes eltalálni a célpontot, a meghajtásáért a folyékony üzemanyaggal üzemelő hajtómű felelős.

Ahhoz, hogy lépést tartsunk az ellenfeleinkkel, többet igényelünk, mint kifinomult rendszereket. Szükség van a gyors szállításra, a megfizethetőségre és a nagy léptékű építés képességére

– mondta a cég vezérigazgatója.

Chris Spagnoletti azt is elmondta, hogy a kezdetektől úgy tervezték a rakétarendszert, hogy azt gyorsan és nagy mennyiségben tudják gyártani. Szerinte ezzel hiteles és hatékony harci képességeket biztosít.

Még több Globál

Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak

Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége

Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

A hiperszonikus rakták fejlesztése fontos prioritássá vált az amerikai hadseregben. A szárazföldi erők mellett a haditengerészet és a légierő is dolgozik a saját verzióján. Ezek a fejlesztések azért is váltak kulcsfontosságúvá, mivel az Egyesült Államokban a 2000-es évek óta hangoztatták ennek fontosságát, mégis a szükséges lépések elmaradtak. A legnagyobb riválisok, így Kína vagy Oroszország komoly előnyre tett szert ezen a területen. Azt viszont hangsúlyozzák az amerikai fejlesztők, hogy a HAVOC nem nukleáris robbanófej hordozására lett kifejlesztve. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyobb pontosságot igényelnek, technikailag is komolyabb kihívás elé állítja a mérnököket.

A lap arról ír, hogy a legnagyobb rivális, Kína akár hússzor annyi tesztet végez, mint az Egyesült Államok, miközben a földalatti létesítmények számát is jelentősen növelte.

Kapcsolódó cikkünk

Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility