Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere

A fejlesztést a coloradói székhelyű Ursa Major védelmi eszközöket gyártó cég végezte, ennek eredményeként mutatták be a HAVOC rakétarendszert. Közepes hatótávolságon belül képes eltalálni a célpontot, a meghajtásáért a folyékony üzemanyaggal üzemelő hajtómű felelős.

Ahhoz, hogy lépést tartsunk az ellenfeleinkkel, többet igényelünk, mint kifinomult rendszereket. Szükség van a gyors szállításra, a megfizethetőségre és a nagy léptékű építés képességére

– mondta a cég vezérigazgatója.

Chris Spagnoletti azt is elmondta, hogy a kezdetektől úgy tervezték a rakétarendszert, hogy azt gyorsan és nagy mennyiségben tudják gyártani. Szerinte ezzel hiteles és hatékony harci képességeket biztosít.

A hiperszonikus rakták fejlesztése fontos prioritássá vált az amerikai hadseregben. A szárazföldi erők mellett a haditengerészet és a légierő is dolgozik a saját verzióján. Ezek a fejlesztések azért is váltak kulcsfontosságúvá, mivel az Egyesült Államokban a 2000-es évek óta hangoztatták ennek fontosságát, mégis a szükséges lépések elmaradtak. A legnagyobb riválisok, így Kína vagy Oroszország komoly előnyre tett szert ezen a területen. Azt viszont hangsúlyozzák az amerikai fejlesztők, hogy a HAVOC nem nukleáris robbanófej hordozására lett kifejlesztve. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyobb pontosságot igényelnek, technikailag is komolyabb kihívás elé állítja a mérnököket.

A lap arról ír, hogy a legnagyobb rivális, Kína akár hússzor annyi tesztet végez, mint az Egyesült Államok, miközben a földalatti létesítmények számát is jelentősen növelte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio