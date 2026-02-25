  • Megjelenítés
Friss LNG-megállapodást írt alá a MET az amerikai Shell vállalattal
Friss LNG-megállapodást írt alá a MET az amerikai Shell vállalattal

A MET Csoport nemzetközi kereskedőcége, a MET International és a Shell szándéknyilatkozatot írt alá a hosszútávú LNG- és gázkereskedelmi együttműködésük bővítéséről - olvasható a vállalat közleményében.

A megállapodás lehetőséget ad, hogy

a vállalat vásároljon a Shell amerikai portfóliójából,

és azt európai visszagázosító létesítményekbe szállítsa - közölte a vállalat.

A bejelentést egy korábbi, 10 éves hosszú távú LNG-vásárlási megállapodás következő lépcsőfoka.

A MET büszke arra, hogy támogatja az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködést az LNG-ellátás területén. Ez a szándéknyilatkozat újabb fontos lépés a transzatlanti energetikai kapcsolatok megerősítésében, és hozzájárul az EU ellátásbiztonságának erősítéséhez

– mondta Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Â© 2024 SOPA Images (Getty Images)

