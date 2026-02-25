  • Megjelenítés
Íme a válasz Donald Trump fenyegetésére: durván fegyverkezik Amerika szomszédja, egyre többen mennek katonának

Jelentősen megugrott a kanadai fegyveres erőkhöz jelentkezők száma: a védelmi miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt nyolc hónapban 13 százalékkal többen léptek be újonnan. A fokozott érdeklődés hátterében a globális bizonytalanság, valamint az Egyesült Államokkal kialakult feszültség áll a Politico cikke szerint.

David McGuinty kanadai védelmi miniszter kedden ismertette az ottawai kormány katonai támaszpontokat érintő lakhatási fejlesztési terveit, ennek kapcsán pedig kitért a toborzási adatokra is.

A jelentkezések száma azért nő, mert a kanadaiak szolgálni akarnak

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve: az állampolgárok elkötelezettek a "Kanada nevű projekt" biztonságának és szuverenitásának megőrzése mellett.

Mark Carney liberális párti kormánya több tízmilliárd dollárt fordít haderőfejlesztésre, válaszul Donald Trump amerikai elnök Kanada elleni gazdasági fenyegetéseire. Trump többször is az "51. tagállamként" hivatkozott az országra, miközben potyautassággal vádolta Kanadát és más NATO-szövetségeseket.

Ottawa a következő hónapokban eléri a korábban kitűzött, GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási szintet,

emellett vállalják, hogy 2035-re teljesítik a Trump által tavaly a szövetségre erőltetett 5 százalékos küszöböt is.

Kanada nemrég jelentette be új védelmi ipari stratégiáját, amelynek keretében 125 ezer munkahely létrehozását tervezik.

A "Vásárolj kanadait!" szemléletű program célja, hogy a katonai beszerzéseket az Egyesült Államok helyett más szövetségesek felé irányítsa át.

Kanada nagy volumenű hadieszköz-vásárlásokat is tervez: a listán egyebek mellett 12 nem nukleáris meghajtású tengeralattjáró, több tucat vadászgép és új hadihajók szerepelnek. A fejlesztések kiemelt célja a hatalmas kiterjedésű, jelenleg nagyrészt védtelen kanadai sarkvidék biztonságának garantálása.

A toborzás és az állomány megtartásának ösztönzése érdekében

a katonák 20 százalékos fizetésemelésben részesültek.

A 71 500 fős hivatásos haderő létszámhiánya az intézkedések előtt mintegy 15 ezret tett ki. McGuinty kedden bemutatta a katonai lakhatási stratégia második ütemét is, melynek keretében a kormány összesen 7500 új szolgálati lakást épít országszerte. Ez a második világháború óta a legnagyobb ilyen jellegű beruházás az országban.

A sarkvidéki fejlesztések keretében hamarosan részleteket közölnek arról a 2,67 milliárd kanadai dolláros programról, amelynek célja egy északi műveleti támaszpont-hálózat kiépítése. A lépés illeszkedik Carney átfogó gazdaságélénkítő stratégiájába, amely a védelmi ipari termelés növelését a kanadai gazdaság megerősítésével kapcsolja össze. Az ottawai kormány létrehozott egy kiemelt projektekért felelős hivatalt az energia- és infrastrukturális beruházások – utak, épületek, repülőterek – gyorsított megvalósítására. Ezek a létesítmények várhatóan kettős, polgári és katonai felhasználásúak lesznek. A tervek megvalósításáról egyeztetnek az őslakos közösségekkel, köztük az inuitokkal is.

Címlapkép forrása: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images

