Íme a válasz Donald Trump fenyegetésére: durván fegyverkezik Amerika szomszédja, egyre többen mennek katonának

David McGuinty kanadai védelmi miniszter kedden ismertette az ottawai kormány katonai támaszpontokat érintő lakhatási fejlesztési terveit, ennek kapcsán pedig kitért a toborzási adatokra is.
A jelentkezések száma azért nő, mert a kanadaiak szolgálni akarnak
- fogalmazott a miniszter, hozzátéve: az állampolgárok elkötelezettek a "Kanada nevű projekt" biztonságának és szuverenitásának megőrzése mellett.
Mark Carney liberális párti kormánya több tízmilliárd dollárt fordít haderőfejlesztésre, válaszul Donald Trump amerikai elnök Kanada elleni gazdasági fenyegetéseire. Trump többször is az "51. tagállamként" hivatkozott az országra, miközben potyautassággal vádolta Kanadát és más NATO-szövetségeseket.
Ottawa a következő hónapokban eléri a korábban kitűzött, GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási szintet,
emellett vállalják, hogy 2035-re teljesítik a Trump által tavaly a szövetségre erőltetett 5 százalékos küszöböt is.
Kanada nemrég jelentette be új védelmi ipari stratégiáját, amelynek keretében 125 ezer munkahely létrehozását tervezik.
A "Vásárolj kanadait!" szemléletű program célja, hogy a katonai beszerzéseket az Egyesült Államok helyett más szövetségesek felé irányítsa át.
Kanada nagy volumenű hadieszköz-vásárlásokat is tervez: a listán egyebek mellett 12 nem nukleáris meghajtású tengeralattjáró, több tucat vadászgép és új hadihajók szerepelnek. A fejlesztések kiemelt célja a hatalmas kiterjedésű, jelenleg nagyrészt védtelen kanadai sarkvidék biztonságának garantálása.
A toborzás és az állomány megtartásának ösztönzése érdekében
a katonák 20 százalékos fizetésemelésben részesültek.
A 71 500 fős hivatásos haderő létszámhiánya az intézkedések előtt mintegy 15 ezret tett ki. McGuinty kedden bemutatta a katonai lakhatási stratégia második ütemét is, melynek keretében a kormány összesen 7500 új szolgálati lakást épít országszerte. Ez a második világháború óta a legnagyobb ilyen jellegű beruházás az országban.
A sarkvidéki fejlesztések keretében hamarosan részleteket közölnek arról a 2,67 milliárd kanadai dolláros programról, amelynek célja egy északi műveleti támaszpont-hálózat kiépítése. A lépés illeszkedik Carney átfogó gazdaságélénkítő stratégiájába, amely a védelmi ipari termelés növelését a kanadai gazdaság megerősítésével kapcsolja össze. Az ottawai kormány létrehozott egy kiemelt projektekért felelős hivatalt az energia- és infrastrukturális beruházások – utak, épületek, repülőterek – gyorsított megvalósítására. Ezek a létesítmények várhatóan kettős, polgári és katonai felhasználásúak lesznek. A tervek megvalósításáról egyeztetnek az őslakos közösségekkel, köztük az inuitokkal is.
Címlapkép forrása: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images
Sosem volt ekkora bajban Európa - Mi lehet a megoldás?
Versenyképességi válság.
Óriási szakadék tátong a hazai lakások állapota között, az otthonok jelentős része elöregedett
Itt találhatóak a legjobb és legrosszabb állapotú lakóingatlanok Magyarországon.
Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának
Egyre jobban aggódhat Vlagyimir Putyin rezsimje.
Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott
Húsz éves rekord dőlt meg.
Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek
Bocsánatot kért az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.
Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken
Nem mindegy, hol van a panellakásunk.
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.