Jelentett a hírszerzés, máris megindultak a katonák: súlyos vérveszteséget szenvedett a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete

Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet legkevesebb 23 feltételezett tagjával végeztek a biztonsági erők Szomáliában a héten – jelentette kedd éjjel az afrikai ország hírszerzési és nemzetbiztonsági ügynöksége, a NISA, hozzátéve, hogy a műveletekben Mogadishu nemzetközi partnerei is részt vettek.

A tájékoztatás szerint az egységek összesen négy műveletet hajtottak végre az ország középső részén lévő Hírsabíl államban. Az akciókra olyan hírszerzési információk alapján került sor, amelyek a térségben működő milíciák újjászervezésére figyelmeztettek.

A műveletek célja a terrorizmus megelőzése és a terroristák megsemmisítése volt

– olvasható a NISA által az X-en közzétett üzenetben.

Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezethez kötődő

al-Shabaab évek óta harcban áll a mogadishui kormánnyal, és rendszeresen hajt végre támadásokat a szomszédos Kenyában és Ugandában is.

Második, 2022-es hatalomra lépését követően Haszán Sejk Mohamud elnök totális háborút hirdetett a dzsihadisták ellen, az utóbbi hetekben pedig több összecsapásra került sor az Egyesült Államok, valamint az Afrikai Unió által is támogatott szomáliai biztonsági erők és a terroristák között.

Címlapkép forrása: Gokhan Kavak/Anadolu via Getty Images