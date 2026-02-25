  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés, máris megindultak a katonák: súlyos vérveszteséget szenvedett a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete
Globál

Jelentett a hírszerzés, máris megindultak a katonák: súlyos vérveszteséget szenvedett a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete

MTI
Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet legkevesebb 23 feltételezett tagjával végeztek a biztonsági erők Szomáliában a héten – jelentette kedd éjjel az afrikai ország hírszerzési és nemzetbiztonsági ügynöksége, a NISA, hozzátéve, hogy a műveletekben Mogadishu nemzetközi partnerei is részt vettek.

A tájékoztatás szerint az egységek összesen négy műveletet hajtottak végre az ország középső részén lévő Hírsabíl államban. Az akciókra olyan hírszerzési információk alapján került sor, amelyek a térségben működő milíciák újjászervezésére figyelmeztettek.

A műveletek célja a terrorizmus megelőzése és a terroristák megsemmisítése volt

– olvasható a NISA által az X-en közzétett üzenetben.

Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezethez kötődő

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz

Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton

al-Shabaab évek óta harcban áll a mogadishui kormánnyal, és rendszeresen hajt végre támadásokat a szomszédos Kenyában és Ugandában is.

Második, 2022-es hatalomra lépését követően Haszán Sejk Mohamud elnök totális háborút hirdetett a dzsihadisták ellen, az utóbbi hetekben pedig több összecsapásra került sor az Egyesült Államok, valamint az Afrikai Unió által is támogatott szomáliai biztonsági erők és a terroristák között.

Címlapkép forrása: Gokhan Kavak/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility