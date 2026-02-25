Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!

Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét.
Sztefanisina az ukrajnai háború kirobbanásának negyedik évfordulóján nem bocsátkozott részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról.
Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk (...) az amerikai érdekek támadásától
– emelte ki újságíróknak.
A kapcsolatfelvétel nem azzal állt összefüggésben, hogy Ukrajnát arra ösztönözzék, hogy tartózkodjon az orosz katonai és energetikai infrastruktúra megtámadásától. Hanem azzal a ténnyel, hogy az amerikai gazdasági érdekek ott sérültek
– hangoztatta.
A nagykövet szerint az incidens világossá tette, hogy Ukrajnának nem sikerült hasonlóan szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.
Címlapkép forrása: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Lépett a Monetáris Tanács, de mivel jár ez?
Hírszerzési jelentés: küszöbön az újabb háború, ha ez kirobban, 2008 óta nem látott világválság lehet belőle
Kiszivárgott a titkos találkozó jelentése.
Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő
Hiába fogyott ki Oroszország a készletekből, így sem tud lépést tartani a világ.
Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói
A juttatás mellé béremelés is kapnak a dolgozók.
Ultimátumot adott a Pentagon: bármi áron megszerzik az egyik legnagyobb AI-cég szolgáltatását, akár erővel is kényszeríthetik
Szorul a hurok a vállalat körül.
Megérkezett a bejelentés Amerikából: több száz páncélos indítanak útnak Ukrajnába
Volt még miből adni.
Naponta negyedmillió hordónyi olaj eshet ki az ukrán csapás miatt
Súlyos kiesést okozott a hétfői művelet.
Nagyon megrettentek az oroszok Ukrajnától - Már az Egyesült Államokhoz fordultak segítségért
Ezzel már egyedül nem bírnak szembenézni.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.