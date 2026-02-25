  • Megjelenítés
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!

MTI
Az ukrán kormány nemrég hivatalos üzenetet kapott az Egyesült Államok külügyminisztériumától, az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás nyomán, amely amerikai érdekeket sértett Kazahsztánban – ismertette Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete kedden.

Kazahsztán Novorosszijszk kikötőjén keresztül exportálja olajának zömét.

Sztefanisina az ukrajnai háború kirobbanásának negyedik évfordulóján nem bocsátkozott részletekbe a diplomáciai üzenettel kapcsolatban nyilatkozva, mindössze annyit mondott, hogy az az amerikai érdekeket sértő csapásokra összpontosított, s nem szólt az orosz energetikai infrastruktúra elleni offenzívák leállításáról.

Azt hallottuk a külügyminisztériumtól, hogy tartózkodjunk (...) az amerikai érdekek támadásától

– emelte ki újságíróknak.

A kapcsolatfelvétel nem azzal állt összefüggésben, hogy Ukrajnát arra ösztönözzék, hogy tartózkodjon az orosz katonai és energetikai infrastruktúra megtámadásától. Hanem azzal a ténnyel, hogy az amerikai gazdasági érdekek ott sérültek

– hangoztatta.

A nagykövet szerint az incidens világossá tette, hogy Ukrajnának nem sikerült hasonlóan szoros gazdasági kapcsolatokat felépítenie az Egyesült Államokkal a Szovjetunió összeomlását követő függetlenségének évtizedeiben. A diplomata kijelentette: eltökélt abban, hogy ezt megváltoztassa.

