Kinyíltak a börtönkapuk a Trump által szorongatott országban: több ezer embert engedtek szabadon
Kinyíltak a börtönkapuk a Trump által szorongatott országban: több ezer embert engedtek szabadon

MTI
Venezuelában már több mint 3200 embert engedtek szabadon az amnesztiatörvény szombati életbe lépése óta - számolt be az ország parlamentjének különbizottsága kedden.
A szabadon engedettek között korábbi fogvatartottak, házi őrizetben lévők vagy más, személyi szabadságot korlátozó intézkedés alatt állók voltak.

Jorge Arreaza, az amnesztiatörvényt felügyelő bizottság vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy keddig 4203-an kérelmezték szabadságuk visszaállítását a hatóságoktól.

Azt mondta, hogy a kérelmek elbírálását követően eddig 3052, korábban házi őrizetben vagy egyéb korlátozó intézkedés alatt álló személy nyerte vissza teljes szabadságát. Ezenkívül további 179, börtönbe került embert is szabadon engedtek.

Az amnesztia nem vonatkozik azokra, akiket gyilkosságért, kábítószer-kereskedelemért, katonai lázadásért vagy súlyos emberi jogi jogsértésekért ítéltek el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

