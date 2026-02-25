  • Megjelenítés
Lezuhant egy török F-16-os, egyelőre rejtély, hogy miért

MTI
Lezuhant egy F-16-os harci repülőgép Törökország nyugati részén szerdára virradóra, a pilóta életét vesztette – közölték hivatalos források.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép kedd este, a Balikesir tartományban található légibázisról szállt fel, és nem sokkal éjfél után vesztették el vele a kapcsolatot. Ezt követően azonnal megkezdték a keresést.

A Hürriyet című török lap úgy tudja,

a gép roncsait az Isztambult Izmirrel összekötő autópálya mellett találták meg.

A szerencsétlenség okát vizsgálják.

