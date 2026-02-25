  • Megjelenítés
Nagy a baj: tömeges szökés történt a hírhedt fogolytáborból, több ezer veszélyes ember tűnhetett el
Elismerte a szír kormány, hogy tömegesen szöktek meg az Iszlám Állam harcosai és családtagjaik az Al-Hol fogolytáborból, miután a damaszkuszi kormányerők átvették a létesítmény üzemeltetését a kurdoktól - számolt be a NBC News.

A szökések többsége akkor történt, amikor összecsapások zajlottak a szíriai kormányerők és a tábort korábban felügyelő kurd fegyveresek között.

A kormánycsapatok január 21-én foglalták el a létesítményt, a harcokat pedig a múlt hónapban kötött tűzszünet zárta le. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hány embernek sikerült elmenekülnie.

Núreddin al-Baba, a szíriai belügyminisztérium szóvivője szerdán elmondta: a kerítés megrongálását a tábor 17 kilométeres szakasza mentén regisztrálták. Az iraki határ közelében fekvő létesítménynek korábban mintegy 23 500 lakója volt, akiknek nagyjából 70 százaléka nő, gyermek vagy idős ember - többségében az Iszlám Állam harcosainak családtagjai. A többség szíriai és iraki állampolgár, de negyvennégy másik ország összesen 6500 polgára is ott tartózkodott.

A tábor megmaradt lakóinak egy részét a harcok után az aleppói Ahtarín táborba szállították, amely a segélyszervezetek számára könnyebben megközelíthető, és ahol a gyermekek oktatásban, illetve rehabilitációban részesülhetnek.

Másokat Irakba szállítottak vissza, a harmadik országok állampolgárainak sorsáról pedig a külügyminisztérium egyeztet az érintett kormányokkal.

Címlapkép forrása: Abdulmonam Eassa/Getty Images

