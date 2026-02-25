  • Megjelenítés
Oroszország nem tágít: azt mondják, Ukrajna most már atomkatasztrófát akar okozni
Oroszország nem tágít: azt mondják, Ukrajna most már atomkatasztrófát akar okozni

Megvádolta Oroszország egyik ENSZ-küldötte, Gennadij Gyatlov Ukrajnát azzal, hogy nukleáris katasztrófát akarnak előidézni.

Gyatlov szerint az ukrán hadsereg szándékosan támadja az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet (ZNPP), úgy látja, hogy

ennek nukleáris katasztrófa lehet a vége.

Kijev szándékosan bombázza a zaporizzsjai atomerőművet, amely orosz törvényeknek megfelelően a mi ellenőrzésünk alá került, ez nukleáris katasztrófához vezethet”

– idézi Gyatlovot a News.ru.

A lap idézi Alekszej Likacsvet is, a Roszatom vezetőjét, aki szerint folyamatosan romlik a helyzet Enerhodárban (ez az erőmű melletti város) és magában a ZNPP-ben is.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen vádolják egymást azzal, hogy szándékosan támadnak atomerőművelet. Kijev korábban a csernobili atomerőmű betonszarkofágjának felrobbantásával vádolta meg Oroszországot, Moszkva pedig nem először kommunikálja azt, hogy az ukrán hadsereg a 2022 óta orosz megszállás alatt álló ZNPP-t akarja megsemmisíteni.

A napokban egyébként Oroszország jelentősen emelte a nukleáris retorikát Ukrajnával szemben: tegnap az SZVR megvádolta Kijevet azzal, hogy atomfegyvert akarnak beszerezni, egyes orosz politikusok pedig atomtámadással fenyegették meg az országot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: Moszkva elkezdett területeket veszteni a fronton, ezért kezdtek el most megint atomcsapással, atomkatasztrófával fenyegetőzni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

