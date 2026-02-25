Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta

Durbin egy belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy az FBI speciális helyszínelői legalább egy napos késéssel érkeztek a konzervatív aktivista, Charlie Kirk gyilkosságának helyszínére szeptemberben.

A fennakadást állítólag a pilótahiány okozta, amelyet Patel egyik utazásának volt betudható.

A vád szerint ugyanez a lövöldözéseket rekonstruáló csoport a Brown Egyetemen történt mészárlás – amelyben két diák meghalt és kilencen megsebesültek – helyszínére sem tudott időben repülőgéppel eljutni. Emiatt kénytelenek voltak autóval megtenni a 700 kilométeres utat a virginiai Quanticóból Rhode Islandre.

Az FBI szóvivője, Ben Williamson határozottan cáfolta a vádakat,

azokat "teljesen hamisnak" és "felháborítónak" nevezte. Hozzátette: Patel a kérdéses időszakban Washingtonban, majd New Yorkban tartózkodott a szeptember 11-i megemlékezésen, és nem magánúton volt. Williamson a Brown Egyetemmel kapcsolatosan "félrevezetőnek" és "nevetségesnek" minősítette a késedelmes reagálásról szóló vádakat.

The grift & corruption is unreal.Your taxpayer dollars funding the FBI Director’s Italian vacation. https://t.co/upvoXHEjyz https://t.co/upvoXHEjyz — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) February 23, 2026

Nemrégiben célkeresztbe került Patel olaszországi útja is, ahol a téli olimpián az aranyérmes amerikai jégkorongcsapattal ünnepelt. Az FBI szerint az út hónapok óta tervezett, olasz tisztviselőkkel való hivatalos találkozókról szólt.

A nyilvánosságra került felvételeken azonban az látszik, ahogy az igazgató sörrel a kezében ujjong a hokicsapat öltözőjében.

Patel ugyanezen a napon jelentette be az X-en, hogy az FBI minden szükséges erőforrást mozgósít a Donald Trump Mar-a-Lagó-i birtokánál észlelt fegyveres behatolási kísérlet kivizsgálására.

A szövetségi nyomozóiroda mindenkori igazgatójának repülőhasználata miatti vita nem teljesen új keletű: az FBI vezetői biztonsági okokból nem repülhetnek menetrend szerinti járatokon. A korábbi igazgatók – Robert Mueller, James Comey és Christopher Wray – idejében is vizsgálták a kérdést, sőt, korábban maga Patel is bírálta elődjét hasonló okokból.

A CNN szerint az FBI három, Virginiában állomásozó géppel rendelkezik, amelyeket operatív célokra és az igazgató szállítására egyaránt használnak.

Durbin a Kormányzati Elszámoltatási Hivatal (GAO) és az igazságügyi minisztérium főfelügyelőjének vizsgálatát kérte. Levelében arra figyelmeztetett, hogy miközben a szövetségi bűnüldözés több válsággal is küzd,

az FBI nem engedheti meg, hogy egy "magánjetes életmódot" folytató igazgató tovább terhelje az erőforrásait.

Tavaly novemberben Patel állítólag az FBI gépével repült Pennsylvaniába barátnője, Alexis Wilkins countryénekesnő fellépésére. Decemberben pedig demokrata képviselők egy texasi vadászati üdülőhelyre, valamint egy skóciai golfútra tett utazásait vizsgálták.

Az FBI védelmébe vette Patel magánrepülőgép-használatát, mondván, az igazgató tövénytisztelő módon betartja, hogy a személyes utazások költségeit meg kell térítenie.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo