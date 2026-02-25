  • Megjelenítés
Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta
Globál

Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta

Portfolio
Dick Durbin, az amerikai szenátus igazságügyi bizottságának vezető demokrata tagja vizsgálatot kezdeményezett Kash Patel FBI-igazgató ellen. A politikus azzal vádolja a Donald Trump által kinevezett vezetőt, hogy felelőtlenül, személyes célokra használta a nyomozóiroda hivatali repülőgépét, magánútjai pedig több nyomozást hátráltattak - írja a BBC.

Durbin egy belső informátorra hivatkozva azt állítja, hogy az FBI speciális helyszínelői legalább egy napos késéssel érkeztek a konzervatív aktivista, Charlie Kirk gyilkosságának helyszínére szeptemberben.

A fennakadást állítólag a pilótahiány okozta, amelyet Patel egyik utazásának volt betudható.

A vád szerint ugyanez a lövöldözéseket rekonstruáló csoport a Brown Egyetemen történt mészárlás – amelyben két diák meghalt és kilencen megsebesültek – helyszínére sem tudott időben repülőgéppel eljutni. Emiatt kénytelenek voltak autóval megtenni a 700 kilométeres utat a virginiai Quanticóból Rhode Islandre.

Az FBI szóvivője, Ben Williamson határozottan cáfolta a vádakat,

Még több Globál

Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik egy apró amerikai fegyvergyártó: olyan harci eszközt építenek, amire eddig nem volt példa

Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

azokat "teljesen hamisnak" és "felháborítónak" nevezte. Hozzátette: Patel a kérdéses időszakban Washingtonban, majd New Yorkban tartózkodott a szeptember 11-i megemlékezésen, és nem magánúton volt. Williamson a Brown Egyetemmel kapcsolatosan "félrevezetőnek" és "nevetségesnek" minősítette a késedelmes reagálásról szóló vádakat.

Nemrégiben célkeresztbe került Patel olaszországi útja is, ahol a téli olimpián az aranyérmes amerikai jégkorongcsapattal ünnepelt. Az FBI szerint az út hónapok óta tervezett, olasz tisztviselőkkel való hivatalos találkozókról szólt.

A nyilvánosságra került felvételeken azonban az látszik, ahogy az igazgató sörrel a kezében ujjong a hokicsapat öltözőjében.

Patel ugyanezen a napon jelentette be az X-en, hogy az FBI minden szükséges erőforrást mozgósít a Donald Trump Mar-a-Lagó-i birtokánál észlelt fegyveres behatolási kísérlet kivizsgálására.

A szövetségi nyomozóiroda mindenkori igazgatójának repülőhasználata miatti vita nem teljesen új keletű: az FBI vezetői biztonsági okokból nem repülhetnek menetrend szerinti járatokon. A korábbi igazgatók – Robert Mueller, James Comey és Christopher Wray – idejében is vizsgálták a kérdést, sőt, korábban maga Patel is bírálta elődjét hasonló okokból.

A CNN szerint az FBI három, Virginiában állomásozó géppel rendelkezik, amelyeket operatív célokra és az igazgató szállítására egyaránt használnak.

Durbin a Kormányzati Elszámoltatási Hivatal (GAO) és az igazságügyi minisztérium főfelügyelőjének vizsgálatát kérte. Levelében arra figyelmeztetett, hogy miközben a szövetségi bűnüldözés több válsággal is küzd,

az FBI nem engedheti meg, hogy egy "magánjetes életmódot" folytató igazgató tovább terhelje az erőforrásait.

Tavaly novemberben Patel állítólag az FBI gépével repült Pennsylvaniába barátnője, Alexis Wilkins countryénekesnő fellépésére. Decemberben pedig demokrata képviselők egy texasi vadászati üdülőhelyre, valamint egy skóciai golfútra tett utazásait vizsgálták.

Az FBI védelmébe vette Patel magánrepülőgép-használatát, mondván, az igazgató tövénytisztelő módon betartja, hogy a személyes utazások költségeit meg kell térítenie.

Kapcsolódó cikkünk

Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége

Íme a válasz Donald Trump fenyegetésére: durván fegyverkezik Amerika szomszédja, egyre többen mennek katonának

Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök

Trump húzása miatt olyan csalási hullám indult, amilyet még nem látott a világ

Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility