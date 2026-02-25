Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump magyar idő szerint ma hajnalban tartotta hagyományos évértékelőjét a Kongresszus előtt, az amerikai elnökök State of the Union-beszédét jellemzően fanfár övezi Washington D.C.-ben. A felhajtás felszíne alatt azonban súlyos dilemmára keresik a megoldást a Trump-adminisztráció berkeiben: hetek óta folyik a vita egy Irán elleni potenciális katonai beavatkozásról. Habár az iráni külügyminiszter holnap Genfben tárgyal az Egyesült Államok képviselőivel a síita állam atomprogramjáról, az amerikai légierő a 2003-as iraki háború óta nem összpontosított annyi pusztító erőt a Közel-Keletre, mint most. A háborús esélylatolgatást – a tárgyalás kimenetelén túl – számos külföldi tényező befolyásolhatja, például Izrael vagy az arab partnerek lobbizása az egyik, illetve másik irányba, de érdemes az amerikai hátország dinamikáiról is szót ejteni. Mekkora egy Irán elleni támadás támogatottsága odahaza, és végleg kiábrándulhatnak Trumpból a saját szavazói, ha háborúzni kezd?

Az Axios bennfentes forrásokra hivatkozva még múlt héten írt arról, hogy egy Irán elleni esetleges amerikai-izraeli közös hadművelet valószínűleg „hatalmas, heteken át tartó hadjárat lenne”, és

sokkal inkább hasonlítana „egy totális háborúra”,

mint arra a célzott akcióra, amit januárban láttunk Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablásakor. A lap szerint egy újabb beavatkozás a tavalyi 12 napos háborúnál is elsöprőbbnek bizonyulhat, amikor is Washington Irán föld alatti nukleáris létesítményeit bombázta. Bár Trump a múlt hónap elején állítólag közel állt a parancs kiadásához, ehelyett végül két, egymással párhuzamos irányban haladt előre: a diplomáciai rendezés felvillantásával egyidejűleg masszív katonai erőfitogtatásba kezdett a Közel-Keleten, ez azonban jelentősen megemelte az elvárásokat, hogy milyen dörgedelem jöhet, amennyiben félresiklanak a tárgyalások.

Nem csoda, hogy a konzervatív Wall Street Journal véleménycikkben intette óva Trumpot attól, hogy „húzzon egy Obamát” – azaz elárulja a saját maga által húzott vörös vonalat, ez esetben a hatalom véres fellépését a tüntetők ellen, akiknek Trump „segítséget” ígért.

A Fehér Ház számára ezáltal az is fontos szempont lehet, hogy elkerülje annak a látszatát, hogy inába szállt a bátorság, és megfutamodott bármiféle iráni engedmény nélkül.

Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke érkezik egy venezuelai helyzet miatt összehívott ülésre a Capitoliumban 2026. január 7-én. Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Miközben a WSJ véleményhasábja a teheráni rezsim megdöntése mellett kardoskodik, a lap hírrovata úgy értesült: a Pentagon egy elhúzódó katonai művelet kockázataira és negatív következményeire figyelmeztette az amerikai elnököt, és a Trump bizalmasaként számontartott Dan Caine, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is aggályainak adott hangot.

A lehetséges forgatókönyvek állítólag a limitált csapásoktól a rezsim teljes megdöntését célzó, napokig tartó légi hadjáratig terjednek,

ám a CBS szerint Trump olyan „büntetőcsapást” szeretne mérni Iránra, amely rákényszerítené a perzsa államot, hogy Washington számára kedvezőbb feltételek mentén térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. De a katonai stratégáknak el kellett szomorítaniuk az elnököt, mivel nem tudták ezt garantálni, ahogy a közel-keleti eszkaláció elkerülését sem, amely hosszabb elköteleződést és több áldozatot igényelne amerikai részről.

„Irak-szindróma”

Korábban már írtunk arról, hogy a gyors lefolyású hadműveletek kezdenek Trump védjegyévé válni, ide sorolhatjuk a januári venezuelai akciót és a tavalyi iráni bombázást is. Első hivatali évében a republikánus zászlóvivő előszeretettel nyúlt a légierő eszköztárához, egy év alatt nem kevesebb, mint hét ország bombázására bólintott rá (Venezuela, Szíria, Irak, Irán, Nigéria, Jemen és Szomália). Mint emlékezetes, Trump egy esztendő leforgása alatt több légicsapásra bólintott rá, mint Joe Biden a teljes, négyéves hivatali ideje alatt.

Ugyanakkor a „terrorellenes” háború kudarcos iraki és afganisztáni tapasztalataiból kifolyólag

a republikánus adminisztráció eddig érezhetően ódzkodott a hagyományos értelemben vett „rezsimváltó” háborúkba való bonyolódástól,

és ez most is kiolvasható a Fehér Házból kiszivárgó sorok közül. Végtére Trump a 2016-os kampányban épp a közel-keleti „végtelen háborúk” lezárását ígérte, melyek kapcsán élesen bírálta az akkori republikánus pártelitet is, a 2024-es választás óta pedig előszeretettel hivatkozik magára a „béke elnökeként”.

A volt ingatlanmogul – jacksoni tradícióba beilleszthető – limitált akciói viszont arra kétségkívül megfeleltek, hogy valamiféle kompromisszumot képezzenek a Republikánus Párt különböző vérmérsékletű, beavatkozáspárti „héja” és visszafogottabb „galamb” frakciói között. Bár a MAGA-mozgalomra gyakran aggatják többé-kevésbé megalapozottan az „elszigetelődő” vagy „izolacionista” bélyeget,

ez nem jelenti azt, hogy Trump korábbi katonai műveletei miatt a törzsszavazói tömegesen fordultak volna el tőle.

Még akkor sem, ha a jobboldali hátországot tavaly ténylegesen megosztotta az Irán-kérdés, például heves kritikát váltott ki Tucker Carlson podcaster vagy a MAGA-ból azóta kicsekkolt volt képviselő, Marjorie Taylor Greene részéről.

Ahogy azt a Washington Post felidézi, három nappal a 2025-ös iráni művelet előtt a szeptemberben meggyilkolt jobboldali aktivista, Charlie Kirk érvelt a beavatkozás ellen az Ovális Irodában ülő Trump előtt, majd műsorában arról beszélt,

a MAGA-táborunk egyáltalán nem akar háborút. Nem akarják, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon. Nem akarják, hogy az Egyesült Államok részt vegyen ebben.

Hey neocons...Charlie Kirk was LITERALLY advocating against regime change in Iran less than 2 months before he was murdered.Now, everyone in the Right-Wing is suddenly cheering it on now that he is dead.Charlie Kirk was a guiding light.The GOP has lost its way. pic.twitter.com/Hj4TWkgxwc https://t.co/Hj4TWkgxwc — Evan Kilgore (@EvanAKilgore) January 14, 2026

Miután azonban megtörtént a csapás, a bázis, mondhatni, gyorsan megnyugodott, hogy tüstént vége is lett, és megbékélt a történtekkel. A mostani „a második körben” pedig mintha már kisebb ellenérzés lenne Trump híveiben, hiszen az elnök mind ez idáig bizonyította, hogy csak sikeres akciókba vezette a hadsereget.

Láttuk, hogy Trump célzott, korlátozott, erőszakos kinetikus támadásokat alkalmaz, és amikor ezt teszi, az nem jár együtt szárazföldi invázióval vagy tipikus, elhúzódó konfliktusokkal

– nyilatkozta a Kirk podcastműsorát átvevő Andrew Kolvet, aki szerint az elnök hívei egyelőre kivárnak. Ám Kolvet leszögezte: továbbra is azt várják, hogy a Fehér Ház a belföldi ügyekre fókuszáljon a külpolitikai kalandozások helyett.

Ezt mondja a polling

A MAGA imádja, amit csinálok. A MAGA mindent imád, amit csinálok. […] A MAGA én vagyok. A MAGA mindent imád, amit csinálok, és én is mindent imádok, amit csinálok

– szólt a hírhedtté vált idézet Trumptól Maduro elfogása után, ami egyáltalán nincs messze az igazságtól. Azt, ahogy az elnök bázisa lekövette a Fehér Ház narratíváját Irán (első) bombázásáról, a YouGov éppen akkor végzett felmérése rendkívül szemléletesen bemutatta.

Azelőtt , hogy befutott volna a hír az atomlétesítmények elleni támadásról, a republikánusok csupán harmada támogatta az ötletet, 31% elutasította, a maradék pedig bizonytalan volt. We were lucky enough to have our YouGov/The Economist poll in field when the US bombed Iranian nuclear facilities. You can see the partisan realignment in real time pic.twitter.com/D4eCjrt7d8 https://t.co/D4eCjrt7d8 — Owen Winter (@OwenWntr) June 27, 2025

, 31% elutasította, a maradék pedig bizonytalan volt. Miután Trump a bombázás mellett döntött, és megjelentek az erről szóló tudósítások, immár a republikánusok 70%-a helyeselte az akciót, és mindössze 16% nézte rossz szemmel. A támogatók aránya tehát bőven megduplázódott a republikánus szimpatizánsok körében, tulajdonképpen csak azért, mert kiderült: Trump már meglépte az azelőtt elméleti síkon feltett kérdést. Ezt esettanulmánynak is vehetnénk a pártpolitikai polarizáció választói magatartásra gyakorolt hatásáról, ami nem kíméli a másik oldalt sem: ennek a fonákja, hogy ugyanezen időszak alatt a demokraták körében 16-ról 5%-ra csökkent a bombázásról alkotott kedvező vélemények aránya.

Feltételezhetnénk, hogy utólag a magukat nem MAGA-republikánusnak vallók körében bizonyult népszerűbbnek Trump iráni akciója, hiszen a régivonalas neokonzervatívokat szokás a „héjább” állásponttal azonosítani, míg a MAGA-tábor „galamb” hozzájuk képest. A CBS adatai alapján azonban ez korántsem állja meg a helyét, hisz a bevallottan MAGA-pártiak nagyobb része (94%) vélekedett pozitívan a csapásokról, mint a republikánusok összessége (85%). Ennek fényében talán nem túlzás azt állítani, hogy a MAGA-pártiság ideológiai kötődés helyett inkább az elnökbe fektetett bizalomként értelmezendő, adja bármire is a fejét.

A Politico januári közvélemény-kutatása ráadásul azt mutatja, hogy Trump 2024-es szavazóinak fele támogatna egy perzsa állam elleni csapást, ezzel az ő szemszögükből Teherán számít a „legnépszerűbb” célpontnak az összes többi közül.

Gondolhatnánk tehát, hogy Trump hívei körében egy újabb iráni beavatkozás akkor a kezdeti aggályok ellenére végső soron olyan elsöprő népszerűségnek örvendene, mint az előző. Szabad a pálya, Trumpnak semmi oka aggódni.

Ám a gondok ott kezdődnek, amit feljebb már említettünk: ahogy a Pentagon, úgy az amerikai közvélemény is tart az eszkalációtól és egy elhúzódó közel-keleti háborútól.

Ahogy az lenni szokott bármilyen külföldi ország esetén, a katonai beavatkozás elméleti síkon nincs az amerikaiak ínyére. Január közepi adatok nyomán tízből hét válaszadó szerint Trumpnak nem kellene katonailag fellépnie Irán ellen, még akkor sem, ha kormányellenes tüntetőket ölnek meg. A Quinnipiac alapján így vélekedik tízből nyolc demokrata, és – ami még fontosabb – a pártfüggetlen szavazók 80%-a is. A republikánusok fele szintén elutasítja az iráni műveletet, de mint kifejtettük, számottevő részük valószínűleg átsorolna a támogatókhoz, ha Trump meglépné azt. A CBS azt találta, hogy az amerikaiak kétharmada ellenzi a síita rezsim megtámadását a tüntetők védelmében, míg az Ipsos szerint 16%-42% arányban oszlanak meg a támogatók és az ellenzők, tízből négyen pedig semlegesen állnak a kérdéshez.

According to a new Quinnipiac poll, the majority of American voters (70%), including the majority of Republicans (53%), oppose US military action against Iran over the protests. pic.twitter.com/6sFtymqzOa https://t.co/6sFtymqzOa — Dave DeCamp (@DecampDave) January 14, 2026

Ha visszamegyünk a tavalyi iráni művelet idejéig, akkoriban az amerikaiak hatalmas többsége, 79%-a aggódott egy széles körű háború miatt legalább valamennyire. Ugyanennyien tartottak attól, hogy Teherán válaszul amerikai civileket vehet célba, 61% szerint Amerika nem vált biztonságosabbá a csapások következtében, valamint tízből heten úgy gondolták, hogy Irán akár ellentámadást indíthat az Egyesült Államok ellen. 58% emellett úgy vélte, hogy a csapások után Irán nagyobb fenyegetést jelenthet az USA-ra nézve, mint azelőtt.

Ugyanennyien tartottak attól, hogy Teherán válaszul amerikai civileket vehet célba, 61% szerint Amerika nem vált biztonságosabbá a csapások következtében, valamint tízből heten úgy gondolták, hogy Irán akár ellentámadást indíthat az Egyesült Államok ellen. 58% emellett úgy vélte, hogy a csapások után Irán nagyobb fenyegetést jelenthet az USA-ra nézve, mint azelőtt. A legtöbb amerikait a hosszú távú külföldi elköteleződés gondolatától ugyancsak kirázza a hideg. Ha Venezuela példáját vesszük alapul, Maduro elfogása után csupán 17%-uk támogatta, hogy – Trump szóhasználatával élve – az USA „irányítsa” a latin-amerikai országot pár évig, beleértve a republikánusok nem sokkal több mint harmadát és a pártfüggetlenek mindössze tizedét.

NEW Economist/YouGov Jan 16-19: Venezuela% who say the U.S. should run Venezuela for the next few years take Venezuela's oilU.S. adult citizens 17% 25%Democrats 3% 5%Independents 10% 19%Republicans 36% 51%(Link in reply) pic.twitter.com/Czt0UGyDgb https://t.co/Czt0UGyDgb — YouGov America (@YouGovAmerica) January 21, 2026

A közvélemény-kutatási adatok fényében Trump érthető okokból hezitálhat akkor, amikor a tábornokai nem tudnak kezeskedni azért, hogy ismét csak egy gyors lefolyású, limitált csapásról lesz szó. Meglátjuk, milyen konkrét célpontok mellett dönt az elnök, és egyes elemzői félelmeknek megfelelően túlságosan elbízza-e magát, vagy a korábbiakhoz hasonlóan mégis vele lesz a szerencse.

Mint kifejtettük, egy korlátozott katonai akciót bizonyára ismét könnyen lenyelne a MAGA-mozgalom és a tágabb tengerentúli közvélemény,

viszont Egy több amerikai halálos áldozattal járó, hetekig-hónapokig húzódó háború esetén bőven elképzelhető, hogy nemcsak a pártfüggetlenek maradék jóhiszeműségét veszítheti el, hanem saját szimpatizánsait is kiábrándíthatja Trump.

Főleg, ha a félidős kongresszusi választási kampány kapujában olyan kifejezések kerülnének elő, mint a „boots on the ground” – azaz az amerikai csapatok szárazföldi bevetése –, a megélhetési gondok, az egészségügy vagy a határbiztonság helyett.

A héten egyébként a Kongresszus napirendere vehet egy iráni háborús határozatot, amely törvényhozási jóváhagyáshoz kötné a Teherán elleni katonai erőt. A tervezetet a demokrata Ro Khanna és a republikánus Thomas Massie nyújtotta be, azonban nem túl valószínű, hogy átmenne a republikánus ellenőrzésű képviselőházon vagy szenátuson, bármennyire is szűk Trumpék többsége.

Elég csak azt felidézni, hogy az utóbbi hónapokban egyetlen háborús határozatot sem fogadott el a Kongresszus, amely megkötötte volna az elnök kezét.

Ezúttal ráadásul még egy demokrata képviselő is jelezte, hogy nem akarja korlátot szabni Trump katonai beavatkozását, mondván,

Amíg a „Halál Amerikára” az iráni rezsim jelszava marad, Irán továbbra is tartós és komoly fenyegetést jelent majd katonáinkra, szövetségeseinkre és a globális stabilitásra nézve.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images