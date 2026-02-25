  • Megjelenítés
FONTOS Több mint kétéves csúcson a forint
Új szintet értek el a tüntetések - Géppuskákkal vonultak ki az egyetemekhez: félelmetes jelenetek játszódtak le a campusokon
Globál

Új szintet értek el a tüntetések - Géppuskákkal vonultak ki az egyetemekhez: félelmetes jelenetek játszódtak le a campusokon

Portfolio
Iránban negyedik napja tartanak a diáktüntetések Ali Hámenei legfelsőbb vezető ellen, miközben a hatóságok minden eszközzel igyekeznek elfojtani a megmozdulásokat - tudósított a The Guardian.

Civil ruhás rendőrök és fegyveres biztonsági erők özönlötték el a még nyitva tartó egyetemek campusait.

A teheráni Műszaki Egyetemen összecsapásokról számoltak be a diákok és az állami milícia, a Baszidzs tagjai között, a Teheráni Egyetem előtt pedig géppuskával felszerelt kisteherautókat fényképeztek le. A hatóságok számos hallgatót kitiltottak az egyetemekről korábbi tüntetéseken való részvételük miatt, több intézmény pedig felfüggesztette a jelenléti oktatást. Az iráni egyetemek közel nyolcvan százaléka már eleve online oktatásra állt át – részben éppen azért, hogy megakadályozzák a diákok csoportosulását.

Irán főügyésze, Mohammad Movahedi-Ázád kedden megtorlást követelt a tüntetőkkel szemben. Kijelentette, hogy az illetékes szerveknek gyorsan azonosítaniuk kell az érintetteket, és határozott jogi lépéseket kell tenniük ellenük. Hozzátette: valahányszor az ország a tárgyalások útjára lépett,

bizonyos áramlatok az ellenség irányítása alatt megpróbálták felszítani a belpolitikai hangulatot.

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége

A washingtoni székhelyű HRANA emberi jogi szervezet a héten közzétette "Vörös tél" című jelentését. Ebben 7070 olyan személy adatait publikálták – nevüket, személyazonosságukat, haláluk időpontját és helyszínét –, akik a januári tüntetések során vesztették életüket. Ezzel szemben az iráni elnöki hivatal 2986 áldozat személyazonosságát hozta nyilvánosságra, és az összesített halálos áldozatok számát továbbra is 3117-ben jelölte meg. A 131 fős eltérést a hivatal egyes áldozatok anonimitásával és a személyazonosító számok anyakönyvi nyilvántartásbeli eltéréseivel magyarázta.

Kapcsolódó cikkünk

Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt

Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája

Váratlan segítséget kaphat Amerika ősi ellensége: olyan fegyvert szereznek, ami még a legendás repülőgép-hordozókra is veszélyes

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility