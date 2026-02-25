Új szintet értek el a tüntetések - Géppuskákkal vonultak ki az egyetemekhez: félelmetes jelenetek játszódtak le a campusokon

Civil ruhás rendőrök és fegyveres biztonsági erők özönlötték el a még nyitva tartó egyetemek campusait.

A teheráni Műszaki Egyetemen összecsapásokról számoltak be a diákok és az állami milícia, a Baszidzs tagjai között, a Teheráni Egyetem előtt pedig géppuskával felszerelt kisteherautókat fényképeztek le. A hatóságok számos hallgatót kitiltottak az egyetemekről korábbi tüntetéseken való részvételük miatt, több intézmény pedig felfüggesztette a jelenléti oktatást. Az iráni egyetemek közel nyolcvan százaléka már eleve online oktatásra állt át – részben éppen azért, hogy megakadályozzák a diákok csoportosulását.

Irán főügyésze, Mohammad Movahedi-Ázád kedden megtorlást követelt a tüntetőkkel szemben. Kijelentette, hogy az illetékes szerveknek gyorsan azonosítaniuk kell az érintetteket, és határozott jogi lépéseket kell tenniük ellenük. Hozzátette: valahányszor az ország a tárgyalások útjára lépett,

bizonyos áramlatok az ellenség irányítása alatt megpróbálták felszítani a belpolitikai hangulatot.

A washingtoni székhelyű HRANA emberi jogi szervezet a héten közzétette "Vörös tél" című jelentését. Ebben 7070 olyan személy adatait publikálták – nevüket, személyazonosságukat, haláluk időpontját és helyszínét –, akik a januári tüntetések során vesztették életüket. Ezzel szemben az iráni elnöki hivatal 2986 áldozat személyazonosságát hozta nyilvánosságra, és az összesített halálos áldozatok számát továbbra is 3117-ben jelölte meg. A 131 fős eltérést a hivatal egyes áldozatok anonimitásával és a személyazonosító számok anyakönyvi nyilvántartásbeli eltéréseivel magyarázta.

