Váratlan fordulat – Elhalasztották a béketárgyalásokat, Moszkva rendkívüli bejelentést tett

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok márciusra halasztotta a béketárgyalások következő fordulóját – írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

A következő nagy, háromoldalú találkozót elhalasztották március elejére”

– írja a lap egy meg nem nevezett orosz kormányzati forrásra hivatkozva.

Sem a konkrét dátumot, sem a helyszínt nem közölte az orosz fél – utóbbiról nincs is még megegyezés.

Oroszország, az USA és Ukrajna eddig két tárgyalást tartott az ukrajnai háború lezárásáról, egyet Svájcban, egyet pedig az Egyesült Arab Emírségekben. A TASZSZ korábban azt írta: február 26-án, vagyis holnap folytatódik az egyeztetés a három ország közt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images