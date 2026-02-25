Zelenszkij: egyetlen oka van, hogy hirtelen ismét elkezdtek atomfegyverről beszélni az oroszok

Amikor Oroszország nem tud győzni a csatatéren, rendszerint nukleáris fegyvereket kezd keresni ukrán területen. Ez a politikai nyomásgyakorlás egy formája

– jelentette ki az ukrán elnök egy kijevi sajtótájékoztatón, amelyet Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közösen tartott.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) kedden azt állította, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság atomfegyverek Ukrajnának történő átadásán dolgozik. A céljuk ezzel állítólag az, hogy kedvezőbb feltételeket érjenek el a béketárgyalásokon. Az állítást Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök fenyegetése követte, aki kijelentette: taktikai atomfegyvereket vetne be mindhárom ország ellen, ha egy ilyen transzferre sor kerülne. Az orosz fél semmilyen bizonyítékot nem mutatott be az állítások alátámasztására.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna nem rendelkezik atomfegyverekkel. Hivatkozott az 1994-es budapesti memorandumra is, amelyben London, Washington és Moszkva vállalta Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának garantálását, cserébe azért, hogy Kijev lemond atomfegyvereiről. Az ukrán elnök hozzátette: szeretné, ha más atomhatalmak, elsősorban az Egyesült Államok is reagálnának az orosz állításokra.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images