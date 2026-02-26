Brutális hatótávolság: akár 70 kilométerről is leszedi a célpontot az új védelmi rendszer

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az új elnevezés mögött egy jelentősen átdolgozott konfiguráció áll: a rendszer géppuskák és elfogó drónok kombinációjával képes a légtér védelmére.

Hatótávolsága – a felszereltségtől függően – akár a 70 kilométert is meghaladhatja,

a platform pedig alkalmas a NATO I. és II. kategóriájú drónok elfogására egyaránt. A Garmr az egyébként már finoman szólva is elavult KDV valószínűleg utolsó fejlesztése lesz.

A Garmr moduláris felépítésének köszönhetően a polgári és a katonai felhasználók igényeihez is igazítható. Polgári környezetben elsősorban a kritikus infrastruktúrák, épületek és rendezvények védelmére szánják, míg katonai alkalmazásban nagy intenzitású harci műveletekben is bevethető. A rendszer hálózatba integrálható, ezáltal többrétegű védelmet biztosít a különböző fenyegetésekkel szemben.

A fejlesztés a KDV korábbi üzemeltetési tapasztalataira épül. A frissítés kibővített elfogóeszköz-választékot és új szoftvert tartalmaz. Ez a programcsomag mesterséges intelligenciára alapozott vezetésirányítási funkciókkal támogatja a pilóta nélküli légi rendszerek felderítését, követését és semlegesítését.

A címlapkép illusztráció, forrása: Sean Gallup/Getty Images