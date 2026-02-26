  • Megjelenítés
Dühösek az oroszok:
Dühösek az oroszok: "egy európai ország mindenki másnál jobban hátráltatja a háború lezárását"

Nagy-Britannia hátráltatja az ukrajnai háború lezárását: azzal, hogy megígérték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába a békeszerződés aláírása után, inkább csak megnehezítik a konfliktus befejezését – közölte az orosz külügyminisztérium.

A brit katonák Ukrajnába küldése nem fogja a háború lezárását jelenteni, sőt, inkább elhúzza a konfliktust és növeli annak kockázatát, hogy több országra is kiterjed a konfliktus”

– mondta Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Hangsúlyozta:

ha külföldi katonák jelennek meg Ukrajnában, az orosz hadsereg számára ők is automatikusan legitim katonai célpontnak fognak számítani.

Moszkva megvádolta azzal is Nagy-Britanniát, hogy szándékosan próbálnak instabil helyzetet teremteni Oroszország érdekszférájában.

Mindent megtesznek azért, hogy hátráltassák a krízis hosszútávú és tartós lezárását. Szó szerint mindent megtesznek, hogy meggátolják a békefolyamatot”

– fogalmazott Zaharova.

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

