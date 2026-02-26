  • Megjelenítés
FONTOS Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen

Ukrajna felgyorsítja a drónelhárító hálók telepítését a frontvonal közelében húzódó utak felett; a bejelentés szerint az év végéig négyezer kilométernyi útszakaszt kívánnak lefedni a passzív védelmi rendszerrel - tudósított a The Guardian.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elmondta: bár az elmúlt évben jelentős mennyiségű hálót helyeztek ki, további fejlesztésekre van szükség. A költségvetésből 1,6 milliárd hrivnyát (mintegy 37 millió dollárt) különítettek el a védelmi intézkedések megerősítésére, valamint az orosz drónfenyegetés elleni fellépésre. Moszkva pilóta nélküli légi járműveivel egyre mélyebben támadja az ukrán hátországban lévő utánpótlási útvonalakat és logisztikai bázisokat. A légicsapások nemcsak katonai célpontokat, hanem kórházakat, kritikus infrastruktúrát és polgári járműveket is érintettek.

A telepített hálók képesek blokkolni a drónok légcsavarjait, ezáltal megakadályozzák, hogy az eszközök elérjék a céljukat.

Fedorov a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a telepítés üteme a januári napi 5 kilométerről februárra 12 kilométerre emelkedett. Hozzátette: márciusban már a napi 20 kilométeres sebességet célozzák meg. A miniszter értékelése szerint a lefedettség gyors növekedése jelentősen javította a katonai logisztika biztonságát, és hozzájárult a frontközeli települések működőképességének fenntartásához.

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

