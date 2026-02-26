  • Megjelenítés
Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője
Fegyverkezés helyett az egészségügy fejlesztése: beintett Donald Trumpnak a közép-európai ország vezetője

Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy friss interjúban leszögezte: kormánya nem tervezi, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emelje, mivel a lakosság egészségét tartják elsődlegesnek. A kormányfő emellett egyértelművé tette, hogy az ukrajnai háború rendezése nem tartozik a kabinet prioritásai közé, azt a nagyhatalmi vezetők feladatának tekinti.

Bár a NATO-tagállamok Donald Trump amerikai elnök nyomására korábban arról egyeztek meg, hogy 2035-ig jelentősen növelik a védelmi ráfordításokat – 3,5 százalékot a kiadásokra, további 1,5 százalékot pedig beruházásokra fordítva –, Babiš a Deník.cz portálnak adott nyilatkozatában jelezte: Csehország nem kíván erre az útra lépni.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a fegyverkezés helyett számukra az állampolgárok egészsége és a várható élettartam növelése a legfontosabb cél.

A jelenlegi tervek szerint az idei költségvetésben a védelemre a GDP 2,07 százalékát, mintegy 185 milliárd koronát különítenének el.

Bár Jaromír Zuna védelmi miniszter, akit az egyik kisebbik koalíciós partner, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) delegált a kormányba, a napokban arról beszélt, hogy 2027-re és 2028-ra drasztikus kiadásnövekedést terveznek, Babiš szkeptikusan fogadta ezeket a számokat. Kiemelte, hogy nem ismeri a tárcavezető adatainak forrását, és emlékeztetett: a büdzsé elfogadásához koalíciós döntés szükséges. A konkrétumokról szerinte azért is korai beszélni, mert a parlament még az ország idei költségvetését sem fogadta el; a szavazás március közepére várható.

Babiš szerint az ukrajnai konfliktus megoldása Trump, az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij feladata, nem pedig a cseh kormányé.

Az interjúban szó esett Petr Macinka külügyminiszter New York-i, Oroszországot élesen bíráló ENSZ-beszédéről is. Babiš elmondta: a felszólalást nem egyeztették vele előzetesen, így annak tartalmát nem ismerte. Ugyanakkor a miniszterelnök megerősítette, hogy a cseh külpolitika meghatározó pilléreit továbbra is az európai uniós és a NATO-tagság jelenti.

