Felpörögtek az események: heteken belül egy asztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok

Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója február 26-án jelentette be, hogy az ukrán delegáció Genfben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottakkal. A

találkozó célja az álláspontok összehangolása volt a Moszkva részvételével tervezett háromoldalú egyeztetések előtt.

Ezeket a tárgyalásokat Washington a következő hetekben szeretné megszervezni.

Az ukrán küldöttséget Umerov mellett David Arahamija, Volodimir Zelenszkij elnök pártja, a Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője képviseli. A delegáció tagja továbbá Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, valamint helyettese, Darina Marcsak is.

A napirenden a háromoldalú tárgyalások előkészítésén túl szerepel a régóta vitatott, Ukrajnának szánt úgynevezett "jóléti csomag", valamint az Oroszországgal folytatandó fogolycsere kérdése is.

