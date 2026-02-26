  • Megjelenítés
Felpörögtek az események: heteken belül egy asztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok
Globál

Felpörögtek az események: heteken belül egy asztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok

Portfolio
Ukrán és amerikai küldöttek tárgyalnak Genfben a békefolyamat következő lépéseiről. A megbeszélések középpontjában az Oroszország bevonásával tervezett háromoldalú egyeztetések előkészítése áll - írta meg a Kyiv Independent.

Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója február 26-án jelentette be, hogy az ukrán delegáció Genfben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottakkal. A

találkozó célja az álláspontok összehangolása volt a Moszkva részvételével tervezett háromoldalú egyeztetések előtt.

Ezeket a tárgyalásokat Washington a következő hetekben szeretné megszervezni.

Az ukrán küldöttséget Umerov mellett David Arahamija, Volodimir Zelenszkij elnök pártja, a Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője képviseli. A delegáció tagja továbbá Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, valamint helyettese, Darina Marcsak is.

Még több Globál

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Moszkva dörzsölheti a tenyerét: hatalmas katonai üzlet készül a világ legnépesebb országával

Váratlan lépés az európai vezetőtől: 19-re lapot húzott Donald Trump fenyegetése után

A napirenden a háromoldalú tárgyalások előkészítésén túl szerepel a régóta vitatott, Ukrajnának szánt úgynevezett "jóléti csomag", valamint az Oroszországgal folytatandó fogolycsere kérdése is.

Kapcsolódó cikkünk

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Történelmi támadást hajtottak végre az oroszok Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen: ez mindent megváltoztathat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility