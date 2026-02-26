Hatalmas pofon a titkosszolgálatnak: fellélegezhet a szélsőségesnek nyilvánított párt

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

A bíróság helyt adott az AfD ideiglenes intézkedés iránti kérelmének, amellyel a párt a BfV idei döntését támadta meg.

A szolgálat májusban minősítette szélsőségesnek a szervezetet, ami lehetővé tette volna az ellenzéki párt fokozott titkosszolgálati megfigyelését.

Az ideiglenes intézkedés addig marad érvényben, amíg a bíróság érdemben nem dönt az ügyben; a végleges ítélet időpontja egyelőre nem ismert.

Az indoklás szerint az előzetes vizsgálat alapján jelenleg nem állapítható meg egyértelműen, hogy a pártot teljes egészében a hatóság által hivatkozott szélsőséges álláspontok határoznák meg, habár ilyen törekvések jelen vannak benne.

A májusi minősítés éles politikai vitát váltott ki Németországban. Egyes képviselők a párt betiltását követelték, míg az AfD a demokrácia elleni támadásként értékelte a lépést. A döntést élesen bírálta Donald Trump kormányzata is: Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította a német hatóságokat a minősítés visszavonására.

Az AfD-t német közvélemény-kutatók az első-második helyre mérik, a párt nagy versenyt folytat a vezető kormányerővel, a CDU/CSU-val.

Germany, INSA poll:CDU/CSU-EPP: 25%AfD-ESN: 25%SPD-S&D: 15.5% (-0.5)GRÜNE-G/EFA: 11%LINKE-LEFT: 11%FDP-RE: 3.5% (+0.5)BSW-NI: 3.5% (+0.5)+/- vs. 16-20 February 2026Fieldwork: 20-23 February 2026Sample size: 2006 https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/xfJTKD0uDs https://t.co/obOCVirbpF — Europe Elects (@EuropeElects) February 24, 2026

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images