Hatalmas pofon a titkosszolgálatnak: fellélegezhet a szélsőségesnek nyilvánított párt
Portfolio
A kölni közigazgatási bíróság csütörtöki döntésével megtiltotta a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalnak (BfV), hogy szélsőjobboldaliként hivatkozzon az Alternatíva Németországért (AfD) pártra – írja a Reuters.
A bíróság helyt adott az AfD ideiglenes intézkedés iránti kérelmének, amellyel a párt a BfV idei döntését támadta meg.

A szolgálat májusban minősítette szélsőségesnek a szervezetet, ami lehetővé tette volna az ellenzéki párt fokozott titkosszolgálati megfigyelését.

Az ideiglenes intézkedés addig marad érvényben, amíg a bíróság érdemben nem dönt az ügyben; a végleges ítélet időpontja egyelőre nem ismert.

Az indoklás szerint az előzetes vizsgálat alapján jelenleg nem állapítható meg egyértelműen, hogy a pártot teljes egészében a hatóság által hivatkozott szélsőséges álláspontok határoznák meg, habár ilyen törekvések jelen vannak benne.

A májusi minősítés éles politikai vitát váltott ki Németországban. Egyes képviselők a párt betiltását követelték, míg az AfD a demokrácia elleni támadásként értékelte a lépést. A döntést élesen bírálta Donald Trump kormányzata is: Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította a német hatóságokat a minősítés visszavonására.

Az AfD-t német közvélemény-kutatók az első-második helyre mérik, a párt nagy versenyt folytat a vezető kormányerővel, a CDU/CSU-val.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

