Kimondta a céldátumot Donald Trump: ekkorra fejezné be az orosz-ukrán háborút

A harmincperces beszélgetés volt az első alkalom, hogy Trump és Zelenszkij a januári davosi találkozójuk óta egyeztetett egymással. A hívásra az orosz invázió negyedik évfordulóját követő napon került sor. Ez éppen egy nappal előzte meg Trump két megbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoff genfi találkozóját az ukrán tárgyalóküldöttséggel. Kushner és Witkoff egyébként a szerdai telefonhívásba is bekapcsolódott. A források szerint Kirill Dmitrijev orosz megbízott szintén Genfbe érkezhet csütörtökön, hogy külön tárgyaljon az amerikai delegációval.
Az informátorok a hívás hangvételét kifejezetten barátságosnak és konstruktívnak írták le. Zelenszkij megköszönte Trump eddigi segítségét, és hangsúlyozta: úgy véli, egyedül az amerikai elnök képes rávenni Vlagyimir Putyint a háború befejezésére. Az egyik forrás szerint Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a háború még idén véget ér.
Erre Trump úgy reagált, hogy a konfliktus már túlságosan régóta húzódik, ezért ő egy hónapon belül szeretné lezárni azt.
A megbeszélés egyik kiemelt témája egy lehetséges háromoldalú csúcstalálkozó volt. Zelenszkij korábban az Axiosnak nyilatkozva kifejtette, hogy a területi kérdésekben fennálló nézeteltéréseket csak közvetlen, közte, valamint Trump és Putyin részvételével zajló tárgyalásokon lehet áthidalni. Trump jelezte Zelenszkijnek, hogy dolgozik a csúcstalálkozó tető alá hozásán, amennyiben a márciusra tervezett amerikai–orosz–ukrán egyeztetések érdemi előrelépést hoznak.
Azt várjuk, hogy ez a találkozó megteremti a lehetőséget a tárgyalások vezetői szintre emeléséhez. Trump elnök támogatja ezt a lépéssorozatot. Ez az egyetlen módja annak, hogy az összes összetett és érzékeny kérdést megoldjuk, és végre véget vessünk a háborúnak
– írta Zelenszkij az X közösségi platformon.
Egy ukrán hivatalos forrás szerint Trump megerősítette, hogy egy esetleges békemegállapodás részeként kész jelentős amerikai biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A megegyezés előtt azonban továbbra is komoly akadályok tornyosulnak. Kijev és Moszkva álláspontja között különösen a kelet-ukrajnai területek kérdésében húzódik mély szakadék.
