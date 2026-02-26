Kimondta a neves amerikai professzor: Ukrajna vesztésre áll - Most már csak egyetlen kiút maradt

Desch hosszasan érvel amellett, hogy, ahogy fogalmaz, a „harctéri realitások nem Ukrajna oldalán vannak.” Méltatja az ukránok harctéri teljesítményét, de úgy látja, az orosz hadsereg lassan, de biztosan tör előre a harctéren és

nem is várható fordulat a háború dinamikájában.

Az amerikai professzor a következő érveket taglalja:

hiába alacsonyabbak Ukrajna harctéri veszteségei, Ukrajna lakossága Oroszország lakosságának alig 26%-a, a katonakorú férfiak Ukrajnában 9,5 millióan vannak, Oroszországban ugyanez a szám több mint 30 millió. A professzor szerint Oroszország még éveken át fenn tudja tartani a mostani veszteségeket összeomlás nélkül.

A professzor szerint erős kontraszt, hogy Oroszország nagyrészt szerződéses katonákra támaszkodik a harcokban, Ukrajna közben nagyrészt sorkatonákat használ a fronton. Desch szerint nagy általánosságban az orosz katonák ezért motiváltabbak, egészségesebbek és fiatalabbak.

Ezzel a megállapítással a nyugati elemzők nagy része jó eséllyel vitatkozna.

Oroszország katonai eszközökben lényegesen nagyobb tartalékokkal rendelkezik – több páncélosuk, repülőgépük, szállítójárművük van. Bár Oroszország folyamatosan emészti fel régi, szovjet tartalékait, a fegyverek reaktiválása is folyamatos. Egyes képességekben (pl. tüzérség) az orosz erőfölény több mint ötszörös.

Oroszország gazdasága, költségvetése lényegesen nagyobb, mint Ukrajnáé. Oroszország jelenleg a GDP 7%-át költi hadicélú kiadásokra, ez 484 milliárd dollárt jelent. Ukrajna, még ha a GDP 30%-át is költi haderejére, védelmi költségvetésük alig 197 milliárd dollár lesz, az orosz költségvetés fele.

Oroszország jelenleg a GDP 7%-át költi hadicélú kiadásokra, ez 484 milliárd dollárt jelent. Ukrajna, még ha a GDP 30%-át is költi haderejére, védelmi költségvetésük alig 197 milliárd dollár lesz, az orosz költségvetés fele. Oroszország hatalmas saját hadiipari képességgel rendelkezik, Ukrajna viszont szinte teljes egészében külföldi partnerekre támaszkodik. Oroszország is kap külföldről segítséget, de közel sem ilyen mértékben.

Ukrajna viszont szinte teljes egészében külföldi partnerekre támaszkodik. Oroszország is kap külföldről segítséget, de közel sem ilyen mértékben. Oroszország fő célja valószínűleg a Donbasz elfoglalása és az, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tagállam. Ukrajna ezzel szemben még mindig az 1991-es államhatárok visszaállításán, köztük a Krím visszafoglalásán dolgozik. A professzor szerint Oroszország céljai reálisan elérhetők az ország jelenlegi képességeivel – Ukrajnáé viszont nem.

Bár Ukrajna számos high-tech fegyvert bevetett a harctéren, részben külföldi technológiákat, részben saját fejlesztésű eszközöket (pl. drónok), az oroszok technológiai színvonala mára már eléri, sőt, bizonyos területeken (pl. drónok gyártási üteme) meghaladja az ukrán képességeket. Az oroszok ráadásul (szintén) rugalmasan reagálnak a harctéren megjelenő új innovációkra.

A professzor végül erősen utal rá:

a legjobb megoldás az lenne, ha Oroszország megkapná a Donbaszt és véget érne a háború.

Desch szerint erődvárosok ide vagy oda, 1-2 éven belül az orosz hadsereg el fogja foglalni Kramatorszkot, Szlovjanszkot, közben még nagyobb területeket fog kihasítani Ukrajna más megyéiből is.

Szerinte nem érv az sem, hogy ezzel „elesne a keleti ukrán erődvonal és megnyílna az út Kijev felé” és az sem, hogy a mostani sikerek miatt „Putyin étvágya megnőne.” A professzor hangsúlyozza: lehet újabb erődöket húzni Ukrajna belső részeiben, Oroszország pedig egy újabb támadás esetén egy felkészültebb ukrán hadsereggel szemben lehet, hogy még nagyobb veszteségek mellett, még nehezebben haladna előre.

Úgy látja,

Ukrajna területet vesztene, de az állam megmaradna, az ország maradék része elkezdheti a nyugati szövetségi rendszerekbe való csatlakozást, a korrupciómentesítést, az ország újjáépítését, a haderő újrafelszerelését.

Ha most elfogadnak egy rossz békeszerződést, Kijev esélyt kap egy szebb jövőre. Ha viszont visszautasítják ezt, az eleve költséges, vesztes háború csak tovább húzódna”

– ezzel a gondolattal zárja az írását Desch professzor.

Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images