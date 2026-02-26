Kimondta a neves amerikai professzor: Ukrajna vesztésre áll - Most már csak egyetlen kiút maradt

Desch hosszasan érvel amellett, hogy, ahogy fogalmaz, a „harctéri realitások nem Ukrajna oldalán vannak.” Méltatja az ukránok harctéri teljesítményét, de úgy látja, az orosz hadsereg lassan, de biztosan tör előre a harctéren és
nem is várható fordulat a háború dinamikájában.
Az amerikai professzor a következő érveket taglalja:
- hiába alacsonyabbak Ukrajna harctéri veszteségei, Ukrajna lakossága Oroszország lakosságának alig 26%-a, a katonakorú férfiak Ukrajnában 9,5 millióan vannak, Oroszországban ugyanez a szám több mint 30 millió. A professzor szerint Oroszország még éveken át fenn tudja tartani a mostani veszteségeket összeomlás nélkül.
- A professzor szerint erős kontraszt, hogy Oroszország nagyrészt szerződéses katonákra támaszkodik a harcokban, Ukrajna közben nagyrészt sorkatonákat használ a fronton. Desch szerint nagy általánosságban az orosz katonák ezért motiváltabbak, egészségesebbek és fiatalabbak.
Ezzel a megállapítással a nyugati elemzők nagy része jó eséllyel vitatkozna.
- Oroszország katonai eszközökben lényegesen nagyobb tartalékokkal rendelkezik – több páncélosuk, repülőgépük, szállítójárművük van. Bár Oroszország folyamatosan emészti fel régi, szovjet tartalékait, a fegyverek reaktiválása is folyamatos. Egyes képességekben (pl. tüzérség) az orosz erőfölény több mint ötszörös.
- Oroszország gazdasága, költségvetése lényegesen nagyobb, mint Ukrajnáé. Oroszország jelenleg a GDP 7%-át költi hadicélú kiadásokra, ez 484 milliárd dollárt jelent. Ukrajna, még ha a GDP 30%-át is költi haderejére, védelmi költségvetésük alig 197 milliárd dollár lesz, az orosz költségvetés fele.
- Oroszország hatalmas saját hadiipari képességgel rendelkezik, Ukrajna viszont szinte teljes egészében külföldi partnerekre támaszkodik. Oroszország is kap külföldről segítséget, de közel sem ilyen mértékben.
- Oroszország fő célja valószínűleg a Donbasz elfoglalása és az, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tagállam. Ukrajna ezzel szemben még mindig az 1991-es államhatárok visszaállításán, köztük a Krím visszafoglalásán dolgozik.
A professzor szerint Oroszország céljai reálisan elérhetők az ország jelenlegi képességeivel – Ukrajnáé viszont nem.
- Bár Ukrajna számos high-tech fegyvert bevetett a harctéren, részben külföldi technológiákat, részben saját fejlesztésű eszközöket (pl. drónok), az oroszok technológiai színvonala mára már eléri, sőt, bizonyos területeken (pl. drónok gyártási üteme) meghaladja az ukrán képességeket. Az oroszok ráadásul (szintén) rugalmasan reagálnak a harctéren megjelenő új innovációkra.
A professzor végül erősen utal rá:
a legjobb megoldás az lenne, ha Oroszország megkapná a Donbaszt és véget érne a háború.
Desch szerint erődvárosok ide vagy oda, 1-2 éven belül az orosz hadsereg el fogja foglalni Kramatorszkot, Szlovjanszkot, közben még nagyobb területeket fog kihasítani Ukrajna más megyéiből is.
Szerinte nem érv az sem, hogy ezzel „elesne a keleti ukrán erődvonal és megnyílna az út Kijev felé” és az sem, hogy a mostani sikerek miatt „Putyin étvágya megnőne.” A professzor hangsúlyozza: lehet újabb erődöket húzni Ukrajna belső részeiben, Oroszország pedig egy újabb támadás esetén egy felkészültebb ukrán hadsereggel szemben lehet, hogy még nagyobb veszteségek mellett, még nehezebben haladna előre.
Úgy látja,
Ukrajna területet vesztene, de az állam megmaradna, az ország maradék része elkezdheti a nyugati szövetségi rendszerekbe való csatlakozást, a korrupciómentesítést, az ország újjáépítését, a haderő újrafelszerelését.
Ha most elfogadnak egy rossz békeszerződést, Kijev esélyt kap egy szebb jövőre. Ha viszont visszautasítják ezt, az eleve költséges, vesztes háború csak tovább húzódna”
– ezzel a gondolattal zárja az írását Desch professzor.
Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images
Kimondta a neves amerikai professzor: Ukrajna vesztésre áll - Most már csak egyetlen kiút maradt
Ebben a háborúban már nem lesz fordulat - írja Desch professzor.
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!
Több jel is van, ami az emelkedés irányába mutat.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Minden trend egy helyen, első kézből.
Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét
Nem csitul a konfliktus.
Súlyos fordulat a NATO-ban: az Egyesült Államok kulcsfontosságú partnere ábrándulhat ki Washingtonból
Fontos a két állam szövetsége, de Washington kezd határokat feszegetni.
Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért
900 milliárd forintra bővül az EXIM kerete.
Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke
A pedofil pénzember halálának évében még Epsteinnél vacsorázott.
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.