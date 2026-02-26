  • Megjelenítés
Kiszivárgott a jelentés: óriási tévedésben élt a világ - Kiderült az igazság Kim Dzsongun örököséről
Kiszivárgott a jelentés: óriási tévedésben élt a világ - Kiderült az igazság Kim Dzsongun örököséről

Friss információkat közölt Dél-Korea kormánya Kim Dzsongun észak-koreai vezető örököséről: kiderült, hogy a phenjani „tisztelt elvtárs” lányát valójában nem is Kim Dzsuénak hívják és kiderült a pontos felelősségi köre is.

A múlt héten információkat tett közzé a dél-koreai nemzeti hírszerzési szervezet, az NIS arról, hogy Kim Dzsongun kiválasztotta utódját: azt állították, hogy lányára, Kim Dzsuéra bízta az elzárt ázsiai ország vezetői posztját a jelenlegi „tisztelt elvtárs,” ha az öröklés akut kérdéssé válna.

A dél-koreai Csoszun hírlap most bennfentes, kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írja:

Kim Dzsongun lányának neve valójában nem Kim Dzsue, hanem Kim Dzsuhe.

A lap arra is kitért, hogy elképzelhető, hogy a lányt átnevezték, miután hivatalosan is ki lett nevezve, mint az észak-koreai „trónörökös.”

Arról is írnak, hogy annak ellenére, hogy a fiatal hölgy valószínűleg még csak 13 éves,

hivatalosan kinevezték, mint a hadsereg rakétaerőinek (egyik?) parancsnoka, aki a nagy hatótávolságú fegyverek, köztük a nukleáris robbanófejek célba juttatására alkalmas rakéták fejlesztéséért felelős.

Arról is beszámolnak, hogy a fiatal hölgy rendszeresen kap jelentéseket, elemzéseket az észak-koreai hadsereg tábornokaitól.

Fontos információ, hogy Észak-Korea ezekből az információkból semmit nem erősített meg és várhatóan nem is fog megerősíteni, a NIS információi és a dél-koreai kormány szivárogtatásai pedig alkalomadtán tévesnek szoktak bizonyulni. Érdemes tehát ezeket az információkat fenntartásokkal kezelni.

Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

