Kritikus hely védelme vált szükségessé: NASAMS-ok érkeznek Európa egyik legnagyobb kikötőjébe
Kritikus hely védelme vált szükségessé: NASAMS-ok érkeznek Európa egyik legnagyobb kikötőjébe

A belga kormány döntése értelmében 2027-től saját légvédelmi rendszert telepítenek az antwerpeni kikötőbe. Az elsőként megrendelt NASAMS üteg a stratégiai fontosságú létesítmény területének közel kétharmadát lesz képes lefedni.

Bart De Wever belga miniszterelnök bejelentése szerint a norvég–amerikai fejlesztésű technológia elsősorban repülőgépek és cirkálórakéták elfogására alkalmas. A beszerzett légvédelmi üteg a fenyegetéseket észlelő radarból, több indítóállásból, valamint a műveleteket koordináló vezérlőközpontból áll. A rendszer pontos telepítési helyét biztonsági megfontolásokból nem hozták nyilvánosságra.

A tervek szerint a következő években további egységek beszerzése várható.

Egy második rendszer üzembe helyezésével már a teljes kikötői zóna, sőt a környező létesítmények – például az atomerőművek – védelme is biztosíthatóvá válna.

Szakértők ugyanakkor rámutattak a NASAMS korlátaira is, mivel a rendszer nem nyújt teljes körű biztonságot. A ballisztikus rakéták elhárítására – amelyhez a Patriothoz hasonló, nagy hatótávolságú technológia szükséges –, valamint a nagyon alacsonyan szálló drónok semlegesítésére az eszköz csak korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas.

A hiányosságok pótlására a vezetés megerősítette egy külön drónelhárító rendszer megrendelését is. Az intézkedés időszerűségét jelzi, hogy a kikötő vezérigazgatója az elmúlt évben több tucat regisztráció nélküli drónt észlelt az érzékeny pontok, köztük vegyi üzemek és terminálok felett.

