Nagyszabású afgán támadást jelentettek be Pakisztán ellen
Portfolio
Afganisztán nagyszabású támadó hadműveletet indított a közös határ mentén lévő pakisztáni katonai állások ellen – jelentette be csütörtökön a tálib kormányzat szóvivője.

Zabihullah Mudzsáhid az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy

a művelet válaszcsapás a korábbi pakisztáni légitámadásokra.

A szóvivő hangsúlyozta:

a támadás reakció a pakisztáni fél ismétlődő provokációira és határsértéseire.

Az akció célpontjai a Durand-vonal mentén található pakisztáni katonai állások és létesítmények.

A két ország viszonya az utóbbi időszakban jelentősen megromlott. Pakisztán többször hajtott végre légicsapásokat afgán területen, amivel a tálib vezetés szerint súlyosan megsértette Afganisztán szuverenitását.

A mostani offenzíva azt jelzi, hogy a tálib vezetés immár nyílt katonai fellépéssel válaszol a pakisztáni akciókra. Ez a lépés a térség biztonságpolitikai helyzetének drámai romlását és a konfliktus eszkalálódását vetíti előre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

