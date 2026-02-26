Olyan rakétát használt Oroszország, ami egész Európára veszélyes - Amerika emiatt egy szerződést is felrúgott

A hírügynökséghez került felvételeken látható maradványokat két független szakértő vizsgálta meg. Jeffrey Lewis, a Middlebury College globális biztonságpolitikai kutatója szerint a képeken egyértelműen a 9M729-es azonosítható, mivel a jelölések és a roncsok jellegzetességei egyezést mutatnak a rakétatípussal. A Janes védelmi elemző cég szintén nagy valószínűséggel egy földről indított manőverező rakéta maradványainak minősítette a hírügynökség által szemlézett képen látható roncsokat.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és a Reuters forrásai szerint Oroszország 2022-ben kétszer, tavaly augusztus és október között pedig huszonháromszor vetette be a 9M729-est.

Idén február 17-én legalább további négy indításra került sor, amelyekről most számoltak be először.

A hatóságok nyolc régióban vizsgálják a fegyver bevetésének körülményeit. Az egyik rakétacsapás Lvivet érte, ami azt jelenti, hogy a rakéta legalább 1200 kilométeres távolságot tett meg.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) Missile Threat programja szerint a rakéta becsült hatótávolsága eléri a 2500 kilométert. Ez azt jelenti, hogy

számos európai főváros is a hatótávolságán belülre esik.

Az INF-szerződés annak idején éppen az 500 és 5500 kilométer közötti hatótávolságú, szárazföldi indítású rakétákat tiltotta. Oroszország a szerződés érvényessége alatt tagadta, hogy a 9M729-es megsértené az egyezményt. A fegyver harctéri alkalmazása mellett Moszkva 2024 novembere óta kétszer vetette be az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is Ukrajnában, amely szintén az INF hatálya alá esett volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images