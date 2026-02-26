  • Megjelenítés
Szivárognak a hírek: történelmi találkozóra készülhet Donald Trump a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével
Portfolio
Növekszik az esélye, hogy a következő hónapokban megvalósuljon a csúcstalálkozó Észak-Korea és az Egyesült Államok között – írja a Korean Times.

Egyre több olyan szóbeszéd kering Washington és Phenjan között egy esetleges találkozóról. A híreszteléseknek táptalajt az ad, hogy mindkét fél kifejtette nyitottságát egy esetleges párbeszéddel kapcsolatban. A lap arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök 2026 áprilisában a szomszédos Kínába látogat, így minden adott lesz, hogy az utazását összekössék egy másik tárgyalással, Kim Dzsongunnal. Ugyanakkor azzal kapcsolatban még mindig sokan szkeptikusak, hogy egy ilyen találkozó pontosan milyen eredményeket hozna. Phenjan csak bizonyos feltételek teljesülése után lehet hajlandó a tárgyalóasztalhoz ülni.

A találgatások apropóját a Koreai Munkáspárt Kilencedik Kongresszusán tett kijelentések adták. A diktatúra vezetője szavait az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA idézte:

Nincs ok arra, hogy a két ország ne jöjjön ki egymással, ha az Egyesült Államok tiszteletben tartja országunk jelenlegi, az alkotmányban meghatározott állapotát, és visszavonja ellenséges politikáját Észak-Koreával szemben

– jelentette ki Kim Dzsongun.

Hozzátette, hogy az ország álláspontja „teljes mértékben az Egyesült Államok hozzáállásától függ”. Szerinte fel vannak készülve „a békés egymás mellett élésre”, de az „örök konfrontációra” egyaránt. Az engedékeny hangnemet egyértelműen annak jeleként lehet értelmezni, hogy a rezsim nyitva hagyja az ajtót a tárgyalások felé, de közben Washingtonra hárítja a felelősséget. Nem sokkal a beszéd nyilvánosságra kerülése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén hasonlóan megengedő volt a párbeszéddel. Azt viszont kifejtette, hogy ez nem egy tárgyalás, hanem pusztán meghallgatnák egymás nézőpontjait.

Egy esetleges találkozó Trump számára fontos lehet még akkor is, ha valójában nem kerül sor tényleges megállapodásra. Utóbbira azért is jóval nehezebb, mivel

Phenjan olyan feltételeket támaszthat, mint az amerikai katonai telepítések korlátozása, vagy a hadgyakorlatok visszafogása.

A másik oldal részéről a fegyverkorlátozás jöhet szóba, nem a korábban hangoztatott teljes nukleáris leszerelés. Ez azért is fontos lehet az amerikai vezetés számára, mert utóbbival lényegében elismernék, hogy a diktatúra atomhatalom.

Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

