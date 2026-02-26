Szivárognak a hírek: történelmi találkozóra készülhet Donald Trump a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével

Egyre több olyan szóbeszéd kering Washington és Phenjan között egy esetleges találkozóról. A híreszteléseknek táptalajt az ad, hogy mindkét fél kifejtette nyitottságát egy esetleges párbeszéddel kapcsolatban. A lap arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök 2026 áprilisában a szomszédos Kínába látogat, így minden adott lesz, hogy az utazását összekössék egy másik tárgyalással, Kim Dzsongunnal. Ugyanakkor azzal kapcsolatban még mindig sokan szkeptikusak, hogy egy ilyen találkozó pontosan milyen eredményeket hozna. Phenjan csak bizonyos feltételek teljesülése után lehet hajlandó a tárgyalóasztalhoz ülni.
A találgatások apropóját a Koreai Munkáspárt Kilencedik Kongresszusán tett kijelentések adták. A diktatúra vezetője szavait az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA idézte:
Nincs ok arra, hogy a két ország ne jöjjön ki egymással, ha az Egyesült Államok tiszteletben tartja országunk jelenlegi, az alkotmányban meghatározott állapotát, és visszavonja ellenséges politikáját Észak-Koreával szemben
– jelentette ki Kim Dzsongun.
Hozzátette, hogy az ország álláspontja „teljes mértékben az Egyesült Államok hozzáállásától függ”. Szerinte fel vannak készülve „a békés egymás mellett élésre”, de az „örök konfrontációra” egyaránt. Az engedékeny hangnemet egyértelműen annak jeleként lehet értelmezni, hogy a rezsim nyitva hagyja az ajtót a tárgyalások felé, de közben Washingtonra hárítja a felelősséget. Nem sokkal a beszéd nyilvánosságra kerülése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén hasonlóan megengedő volt a párbeszéddel. Azt viszont kifejtette, hogy ez nem egy tárgyalás, hanem pusztán meghallgatnák egymás nézőpontjait.
Egy esetleges találkozó Trump számára fontos lehet még akkor is, ha valójában nem kerül sor tényleges megállapodásra. Utóbbira azért is jóval nehezebb, mivel
Phenjan olyan feltételeket támaszthat, mint az amerikai katonai telepítések korlátozása, vagy a hadgyakorlatok visszafogása.
A másik oldal részéről a fegyverkorlátozás jöhet szóba, nem a korábban hangoztatott teljes nukleáris leszerelés. Ez azért is fontos lehet az amerikai vezetés számára, mert utóbbival lényegében elismernék, hogy a diktatúra atomhatalom.
Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kimondta a neves amerikai professzor: Ukrajna vesztésre áll - Most már csak egyetlen kiút maradt
Ebben a háborúban már nem lesz fordulat - írja Desch professzor.
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!
Több jel is van, ami az emelkedés irányába mutat.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Minden trend egy helyen, első kézből.
Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét
Nem csitul a konfliktus.
Súlyos fordulat a NATO-ban: az Egyesült Államok kulcsfontosságú partnere ábrándulhat ki Washingtonból
Fontos a két állam szövetsége, de Washington kezd határokat feszegetni.
Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért
900 milliárd forintra bővül az EXIM kerete.
Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke
A pedofil pénzember halálának évében még Epsteinnél vacsorázott.
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?