Trump emberei csalódottan távoztak az Iránnal folytatott béketárgyalásról

Az Axios értesülései szerint a Fehér Ház két küldötte, Jared Kushner és Steve Witkoff csalódottan távozott a csütörtök délelőtti, iráni féllel folytatott genfi tárgyalásokról.

A portál beszámolója szerint

a két amerikai megbízott nem találta kielégítőnek az iráni tárgyalópartnerektől hallottakat.

A genfi egyeztetések célja az iráni atomprogram körüli feszültségek enyhítése, miután Washington és Teherán között az elmúlt időszakban közvetett tárgyalások zajlottak. Kushner és Witkoff Donald Trump elnök személyes megbízottjaiként vettek részt a megbeszéléseken.

A csalódottság konkrét okairól, illetve arról, hogy a tárgyalások pontosan mely kérdésekben akadtak el, egyelőre nem állnak rendelkezésre részletek.

Forrás: Reuters

