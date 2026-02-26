  • Megjelenítés
FONTOS Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!
Trump emberei csalódottan távoztak az Iránnal folytatott béketárgyalásról
Trump emberei csalódottan távoztak az Iránnal folytatott béketárgyalásról

Az Axios értesülései szerint a Fehér Ház két küldötte, Jared Kushner és Steve Witkoff csalódottan távozott a csütörtök délelőtti, iráni féllel folytatott genfi tárgyalásokról.

a két amerikai megbízott nem találta kielégítőnek az iráni tárgyalópartnerektől hallottakat.

A genfi egyeztetések célja az iráni atomprogram körüli feszültségek enyhítése, miután Washington és Teherán között az elmúlt időszakban közvetett tárgyalások zajlottak. Kushner és Witkoff Donald Trump elnök személyes megbízottjaiként vettek részt a megbeszéléseken.

A csalódottság konkrét okairól, illetve arról, hogy a tárgyalások pontosan mely kérdésekben akadtak el, egyelőre nem állnak rendelkezésre részletek.

