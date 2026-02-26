Tudományos áttörés: ez a felfedezés mindenkit érint, aki gyereket vállalna

Brit, kanadai és dán kutatók 18 és 45 év közötti férfiak mintáit elemezték Dániában, valamint az amerikai Florida államban.

Az eredmények alapján a spermiumok motilitása – vagyis hatékony mozgási képessége – mindkét helyen júniusban és júliusban tetőzött, míg decemberben és januárban a legalacsonyabb szintet mutatta.

A Reproductive Biology and Endocrinology című szaklapban publikált tanulmány legmeglepőbb megállapítása, hogy a mintázat az egész évben meleg éghajlatú Floridában is hasonlóan alakult. Ez arra enged következtetni, hogy

a környezeti hőmérséklet önmagában nem magyarázza a változásokat, a szezonális ingadozás hátterében mélyebb biológiai okok húzódhatnak.

Fontos kiemelni, hogy a szakemberek nem találtak évszakos eltérést sem a spermiumkoncentrációban, sem az ejakulátum térfogatában. Kizárólag a spermiumok mozgékonysága mutat szezonális változást, a termelt mennyiség nem függ az évszaktól.

A herék optimális hőmérséklete a spermiumtermeléshez (spermatogenezis) 2-4 Celsius-fokkal alacsonyabb a test átlagos, 37 fokos hőmérsékleténél. Bármilyen irányú eltérés negatívan befolyásolhatja a motilitást, és ezáltal a termékenységet is.

Allan Pacey, a Manchesteri Egyetem professzora és a tanulmány társszerzője kiemelte: meglepte őket, mennyire hasonló szezonális mintázatot figyeltek meg a két, teljesen eltérő éghajlatú területen. A kutató szerint az eredmények alapján

a termékenységi vizsgálatok és kezelések esetén érdemes figyelembe venni az évszakos hatásokat is.

