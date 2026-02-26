Üzent Donald Trumpnak Kim Dzsongun - Eljött a fordulat, amire a fél világ várt?

A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket - például interkontinentális ballisztikus rakétákat - nem mutattak be.
Kim a kongresszuson kijelentette:
nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal",
ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával.
Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője "teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ". Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsongünnel, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.
A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta: pártja "rendíthetetlen akarata" a nukleáris erő további megerősítése. Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.
Kim beszédében "rettenetes megtorló csapásokat" helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.
Dél-Koreával kapcsolatban Kim Dzsongün élesen fogalmazott:
Szöult "a legellenségesebb entitásnak" nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt "az azonos nemzet kategóriájából".
A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait "ügyetlen megtévesztésnek" minősítette. Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea "bármilyen akciót" indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél "teljes összeomlása" sem kizárt.
A szöuli egyesítési minisztérium "mély sajnálatát" fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.
