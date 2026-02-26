  • Megjelenítés
FONTOS Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet
Üzent Donald Trumpnak Kim Dzsongun - Eljött a fordulat, amire a fél világ várt?
Globál

Üzent Donald Trumpnak Kim Dzsongun - Eljött a fordulat, amire a fél világ várt?

MTI
A Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusának lezárásakor Kim Dzsongün jelezte, hogy Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, amennyiben Washington feladja "ellenséges politikáját", ugyanakkor megerősítette, hogy Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenálját. A dél-koreai kormány közeledési kísérleteit viszont elutasította, és Szöul "teljes összeomlását" sem zárta ki fenyegetés esetén - számoltak be csütörtökön nemzetközi hírügynökségek az észak-koreai állami KCNA hírügynökség jelentését idézve.

A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket - például interkontinentális ballisztikus rakétákat - nem mutattak be.

Kim a kongresszuson kijelentette:

nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal",

ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával.

Még több Globál

Súlyos tüdőgyulladással kórházba szállították a belügyiminisztert, a kormányfőhelyettes életéért küzdenek Szerbiában

Véres incidens Amerika hátsó kertjében: fegyverarzenállal készültek terrortámadásra? – Trumpék tagadják, hogy közük volt hozzá

Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került

Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője "teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ". Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsongünnel, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.

A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta: pártja "rendíthetetlen akarata" a nukleáris erő további megerősítése. Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.

Kim beszédében "rettenetes megtorló csapásokat" helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.

Dél-Koreával kapcsolatban Kim Dzsongün élesen fogalmazott:

Szöult "a legellenségesebb entitásnak" nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt "az azonos nemzet kategóriájából".

A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait "ügyetlen megtévesztésnek" minősítette. Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea "bármilyen akciót" indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél "teljes összeomlása" sem kizárt.

A szöuli egyesítési minisztérium "mély sajnálatát" fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a jelentés: óriási tévedésben élt a világ - Kiderült az igazság Kim Dzsongun örököséről

Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést

A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility