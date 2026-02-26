  • Megjelenítés
Váratlan lépés az európai vezetőtől: 19-re lapot húzott Donald Trump fenyegetése után
Váratlan lépés az európai vezetőtől: 19-re lapot húzott Donald Trump fenyegetése után

Mette Frederiksen dán miniszterelnök március 24-re előrehozott választásokat hirdetett meg, miután a Donald Trump Grönlandra vonatkozó fenyegetése megerősítette saját megítélését és pártja helyzetét a közvélemény-kutatásokban - számol be a Bloomberg.
A 48 éves szociáldemokrata politikus harmadik miniszterelnöki ciklusára pályázik, és

hét hónappal a parlamenti ciklus hivatalos vége előtt írta ki a szavazást.

Az amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetésén túl az előrehozott választás időzítésében az is közrejátszhatott, hogy a koppenhágai kormány nemrégiben több népszerű intézkedést is bejelentett. Ezek közé tartozik az emelkedő élelmiszerárak kompenzálására nyújtott támogatás, a bevándorlási szabályok további szigorítása, valamint az iskolarendszer átalakítása, amelynek részeként csökkentenék az osztálylétszámokat.

Frederiksen 2019-ben került először hatalomra egy kisebbségi kormány élén. A szociáldemokratákat a szigorúbb bevándorláspolitika irányába mozdította el, ezzel sikerült visszahódítania a jobboldal felé sodródó munkásosztálybeli szavazókat.

A 2022-es parlamenti választást követően úgy őrizte meg a miniszterelnöki posztot, hogy koalícióra lépett a szocdemek hagyományos ellenfelének számító Liberálisokkal és a centrista Mérsékeltekkel.

