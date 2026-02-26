Véres incidens Amerika hátsó kertjében: fegyverarzenállal készültek terrortámadásra? – Trumpék tagadják, hogy közük volt hozzá

A belügyminisztérium "terrorista beszivárgási kísérletnek" minősítette csütörtökön az incidenst,
és közölte: az Egyesült Államokban regisztrált motorcsónakkal ott élő kubaiak akarták megközelíteni a kubai partot Villa Clara tartományban.
A kubai határőrség egyik hajója azonosítás céljából megközelítette a motorcsónakot, de a járműből lövéseket adtak le a határőrökre, mire ők viszonozták a tüzet. A tűzpárbajban egy járőrparancsnok is megsebesült. A parancsnokot és a sebesült támadókat evakuálták és orvosi ellátásban részesítették. A támadók közül többen – főleg a sebesültek – már korábban ismertek voltak a kubai hatóságok előtt különböző bűncselekmények miatt, kettő pedig terrorcselekmények előkészítésének gyanújával körözés alatt is állt - közölte a kommunista kormány belügyi tárcája.
A motorcsónakban kézifegyvereket – köztük gépkarabélyokat–, házi készítésű robbanószerkezeteket, golyóálló mellényeket, optikai irányzékokat és álcázó egyenruhákat találtak
- tette hozzá a minisztérium.
A négy halott közül eddig egynek a személyazonosságát tudták megállapítani.
A kubai hatóságok egy további embert is őrizetbe vettek a parton, mert azzal gyanúsítják, hogy a csoport fogadására készült. A belügyminisztérium közlése szerint beismerte, hogy az Egyesült Államokból "küldték" a tervezett terrorművelet támogatására, amelyről Havanna egyelőre nem közölte, hogy konkrétan mi lett volna.
A washingtoni kormány "rendkívül szokatlannak" nevezte a tűzpárbajba torkolló nyílt tengeri incidenst.
Marco Rubio külügyminiszter közölte: a kormánynak nincs köze hozzá, és hivatalos személyek nem lehettek a motorcsónakban. Az Egyesült Államok vizsgálja az ügyet, havannai nagykövetsége igyekszik független forrásokból informálódni, valamint megállapítani, hogy az illetők között voltak-e, vannak-e amerikai állampolgárok vagy egyesült államokbeli tartózkodási engedéllyel rendelkezők - tette hozzá Rubio.
Oroszország az Egyesült Államok agresszív provokációjának titulálta a történteket.
Floridában vizsgálat indult az incidens ügyében. James Uthmeier állami főügyész közölte, hogy a szövetségi hatóságok bevonásával eljárást indítanak, mert nem bíznak a kubai kormány beszámolójában.
Donald Trump amerikai elnök január végén rendeletben "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette Kubát az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve. Már előtte, Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmának megdöntése és Washington venezuelai befolyásának jelentős növelése után leállíttatta a Kubába irányuló venezuelai kőolajszállításokat, valamint hozott egy olyan rendeletet is, miszerint az Egyesült Államok vámtarifákkal sújthatja a Kubának kőolajat eladó országokat. Kuba szerint, amelynek lakossága már ezt megelőzően is mindennapos áramszüneteket és üzemamanyaghiányt volt kénytelen elszenvedni,
Trump "meg akarja fojtani" a sziget gazdaságát.
Mindazonáltal az amerikai elnök a minap azt mondta: az Egyesült Államok párbeszédet kezdett a kubai kormánnyal, és "megállapodás" megkötését tervezi a kommunista országgal.
Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes viszont arról tájékoztatta az AFP francia hírügynökséget, hogy noha "voltak üzenetváltások", egyelőre nincsen kifejezett párbeszéd.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ernesto Mastrascusa
