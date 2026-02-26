  • Megjelenítés
FONTOS Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet
Véres incidens Amerika hátsó kertjében: fegyverarzenállal készültek terrortámadásra? – Trumpék tagadják, hogy közük volt hozzá
Globál

Véres incidens Amerika hátsó kertjében: fegyverarzenállal készültek terrortámadásra? – Trumpék tagadják, hogy közük volt hozzá

MTI
|
Portfolio
Terrorcselekményre készült a kubai felségvizekre Florida felől szerdán behatoló motorcsónak tíz utasa a havannai belügyminisztérium közlése szerint. A kísérletet a kubai biztonsági erők tűzharcban megakadályozták, négy embert lelőttek, hatot pedig megsebesítettek.

A belügyminisztérium "terrorista beszivárgási kísérletnek" minősítette csütörtökön az incidenst,

és közölte: az Egyesült Államokban regisztrált motorcsónakkal ott élő kubaiak akarták megközelíteni a kubai partot Villa Clara tartományban.

A kubai határőrség egyik hajója azonosítás céljából megközelítette a motorcsónakot, de a járműből lövéseket adtak le a határőrökre, mire ők viszonozták a tüzet. A tűzpárbajban egy járőrparancsnok is megsebesült. A parancsnokot és a sebesült támadókat evakuálták és orvosi ellátásban részesítették. A támadók közül többen – főleg a sebesültek – már korábban ismertek voltak a kubai hatóságok előtt különböző bűncselekmények miatt, kettő pedig terrorcselekmények előkészítésének gyanújával körözés alatt is állt - közölte a kommunista kormány belügyi tárcája.

A motorcsónakban kézifegyvereket – köztük gépkarabélyokat–, házi készítésű robbanószerkezeteket, golyóálló mellényeket, optikai irányzékokat és álcázó egyenruhákat találtak

Még több Globál

Súlyos tüdőgyulladással kórházba szállították a belügyiminisztert, a kormányfőhelyettes életéért küzdenek Szerbiában

Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

- tette hozzá a minisztérium.

A négy halott közül eddig egynek a személyazonosságát tudták megállapítani.

A kubai hatóságok egy további embert is őrizetbe vettek a parton, mert azzal gyanúsítják, hogy a csoport fogadására készült. A belügyminisztérium közlése szerint beismerte, hogy az Egyesült Államokból "küldték" a tervezett terrorművelet támogatására, amelyről Havanna egyelőre nem közölte, hogy konkrétan mi lett volna.

A washingtoni kormány "rendkívül szokatlannak" nevezte a tűzpárbajba torkolló nyílt tengeri incidenst.

Marco Rubio külügyminiszter közölte: a kormánynak nincs köze hozzá, és hivatalos személyek nem lehettek a motorcsónakban. Az Egyesült Államok vizsgálja az ügyet, havannai nagykövetsége igyekszik független forrásokból informálódni, valamint megállapítani, hogy az illetők között voltak-e, vannak-e amerikai állampolgárok vagy egyesült államokbeli tartózkodási engedéllyel rendelkezők - tette hozzá Rubio.

Mint megírtuk,

Oroszország az Egyesült Államok agresszív provokációjának titulálta a történteket.

Floridában vizsgálat indult az incidens ügyében. James Uthmeier állami főügyész közölte, hogy a szövetségi hatóságok bevonásával eljárást indítanak, mert nem bíznak a kubai kormány beszámolójában.

Donald Trump amerikai elnök január végén rendeletben "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette Kubát az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve. Már előtte, Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmának megdöntése és Washington venezuelai befolyásának jelentős növelése után leállíttatta a Kubába irányuló venezuelai kőolajszállításokat, valamint hozott egy olyan rendeletet is, miszerint az Egyesült Államok vámtarifákkal sújthatja a Kubának kőolajat eladó országokat. Kuba szerint, amelynek lakossága már ezt megelőzően is mindennapos áramszüneteket és üzemamanyaghiányt volt kénytelen elszenvedni,

Trump "meg akarja fojtani" a sziget gazdaságát.

Mindazonáltal az amerikai elnök a minap azt mondta: az Egyesült Államok párbeszédet kezdett a kubai kormánnyal, és "megállapodás" megkötését tervezi a kommunista országgal.

Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes viszont arról tájékoztatta az AFP francia hírügynökséget, hogy noha "voltak üzenetváltások", egyelőre nincsen kifejezett párbeszéd.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Moszkva a véres tűzpárbajról Amerika partjainál: agresszív provokáció áll a háttérben?

Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak

Kiszivárgott: titokban egyeztet Trump jobbkeze a rezsimváltásról – Igazi barátként trécsel a volt diktátor unokájával

Hatott Trump szorítása: kritikus helyzetbe került egy egész ország

Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim

Drasztikus lépésre készül Trump: fojtófogással döntenék meg a rezsimet

Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ernesto Mastrascusa

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility