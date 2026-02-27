  • Megjelenítés
Árulkodó műholdképek szivárogtak ki: valami nagyon készül, hirtelen ellepték a bázist az amerikai gépek
Árulkodó műholdképek szivárogtak ki: valami nagyon készül, hirtelen ellepték a bázist az amerikai gépek

Műholdfelvételek tanúsága szerint februárban jelentősen megnőtt az amerikai katonai repülőgépek száma egy szaúd-arábiai légitámaszponton. Washington az Iránnal fennálló feszültségek közepette növelte katonai jelenlétét a térségben – írja a Reuters.

A nagy felbontású műholdfelvételeken február 21-én legalább 43 repülőgép volt látható a Prince Sultan légitámaszponton, amely évtizedek óta ad otthont amerikai erőknek.

Ez jelentős emelkedés a négy nappal korábbi, február 17-i felvételen azonosítható 27 géphez képest.

Február 25-re a gépek száma 38-ra csökkent.

A Contested Ground nevű elemzőcég szakértője, William Goodhind a február 21-i képeken 29 nagy méretű, nyilazott szárnyú gépet azonosított. Ezek között

13 Boeing KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép és hat Boeing E-3 Sentry légtérellenőrző (AWACS) gép szerepelt.

Sem a Pentagon, sem a szaúdi kormány nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Korábbi műholdfelvételek nemcsak a szaúdi bázison, hanem a térség más pontjain is az amerikai katonai eszközök és repülőgépek számának növekedését mutatták. A felvételekből emellett az is kiderült, hogy Irán javítási és megerősítési munkálatokat végez több létesítményén. Ezek közé tartozik egy érzékeny katonai objektum is, amelyet a jelentések szerint Izrael 2024-ben bombázott le.

Donald Trump amerikai elnök többször is katonai művelettel fenyegette meg Iránt, amennyiben nem hagy fel atomprogramjával.

