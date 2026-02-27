Az amerikai hírszerzés szerint küszöbön az újabb háború: egyre többen figyelnek a térségre

A hírszerzés már évekkel ezelőtt figyelmeztetett
A héten a New York Times részletes tényfeltáró anyagban dolgozta fel, hogy mekkora visszaesést jelentene az amerikai techszektorban, ha az elmúlt évek eszkalációja után Kína megkísérelné elfoglalni Tajvant. A cikk szerint, egy esetleges kínai blokád, amely blokkolhatná a tajvani félvezetők kijutását a szigetről szabályosan "térdre kényszeríthetné" az amerikai technológiai óriásokat.
A Portfolio által is szemlézett cikk szerint, hírszerzési forrásokból úgy értesült a Times, hogy 2022-2023 környékén a washingtoni nemzetbiztonsági tisztviselők
titkos tájékoztatókon hívták fel az Apple, az AMD és a Qualcomm vezetőinek figyelmét arra, hogy Kína terveket készít Tajvan visszaszerzésére.
Ennek egyik legfontosabb aspektusa az volt, amikor 2023 júliusában a William J. Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (ismertebb nevén CIA) vezetője és Avril Haines a Nemzeti Hírszerzés igazgatója berendelte egy titkos tárgyalásra az Apple (Tim Cook), az Nvidia (Jensen Huang) és az AMD (Lisa Su) vezetőit. A Qualcomm vezérigazgatója videóhívásban csatlakozott a megbeszéléshez. A két tisztviselő a megbeszélésen kijelentette:
a kinai katonai kiadások alapján a két hírszerző szervezet úgy véli, Peking 2027-ben indítja meg a támadást Tajvan ellen.
Egy ilyen offenzíva súlyos hatást gyakorolna az Egyesült Államok gazdaságára: egy 2022-es, eddig nyilvánosságra nem hozott jelentés arra jutott, hogy a tajvani chipellátás megszakadása a nagy gazdasági világválság óta nem látott krízist okozna. Becsléseik szerint az amerikai GDP 11 százalékkal zuhanhat, ami a 2008-as recesszió hatásának a kétszerese lenne.
A fenti cikk információi arra engednek következtetni, hogy Kína az eszkaláció irányába mozdítaná el a tajvani konfliktust, a témában tavaly megjelent részletes elemzésünkbe azonban kifejtettük, hogy Kínának több oka is van arra, hogy inkább elhalassza a nagy támadást Tajvan elfoglalására. A távol-keleti hatalom jelenlegi geopolitikai helyzete, a kockázatok sokasága (valamint a trumpi politika kiszámíthatatlansága) inkább arra inti a pekingi döntéshozókat, hogy ne tegyenek elhamarkodott lépéseket, mert azzal jóval nagyobb kárt okozhatnak maguknak, mint amennyi nyereséggel kecsegtet a sziget esetleges elfoglalása.
Évek óta nő az érdeklődés Tajvan iránt az amerikai nyilvánosságban
A Google Trends adatai alapján nemrég azt néztük meg, hogy a tőzsdéket és a kriptopiacot sújtó nagy eladási hullám mennyire mutatkozott meg a keresésekben, legutóbbi cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy a technológiai szektorban kisebb földindulást okoztak az OpenAI és az Anthropic kifejezetten kódolásra szánt AI-modelljei.
A Tajvannal és Kínával kapcsolatos keresések az elmúlt egy évben leginkább 2025 júliusában ugrottak meg az Egyesült Államokban,
mikor Tajvan nagyszabású hadgyakorlatot tartott amely során egy átfogó kínai támadást szimuláltak. A két ország témaköre az év második felétől emelkedésnek indult, amely jól szemlélteti, hogy egyre inkább kiélezetté válik a helyzet a térségben.
Ha térképen nézzük meg, hogy az Egyesült Államokban hogyan oszlott meg a Tajvan iránti érdeklődés, szembetűnő, hogy éppen Kaliforniában volt a legnagyobb arányú az érdeklődés a témakör iránt. Ez azzal is magyarázható lehet, hogy ott található a legtöbb nagy technológiai vállalat székhelye.
Hosszabb távon, az elmúlt öt év adatait szemlélve látszik a Google Trends grafikonján, hogy a Kína iránti érdeklődés sokkal erősebb volt Tajvanhoz képest az elmúlt fél év folyamán. Ugyanakkor egyes kulcsfontosságú, globális geopolitikai események (mint például az orosz-ukrán háború kitörése) idején Tajvan iránt is megélénkült az érdeklődés a Google-ben.
A konfliktussal kapcsolatos keresési kifejezések ("china taiwan", "china attack", "china war") esetén szintén megfigyelhető, hogy időszakosan meredeken megugrott az érdeklődés a térség iránt az elmúlt két évtizedben. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a "china war" ("kína háború") keresési kifejezés iránt már a 2010-es évek második felétől nőni kezdett az érdeklődés.
A Kína és Tajvan közötti viszonyra ("cina taiwan") vonatkozó keresési intenzitás azonban leginkább 2020 után ugrott meg.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
