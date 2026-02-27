  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: nagyobb védelmet kapnak az energetikai létesítmények
Portfolio
Volodimir Zeleszkij ukrán elnök péntek esti videóbeszédében bejelentette: az illetékesekkel tárgyalt az energetikai létesítmények támadások utáni helyreállításáról és védelmük korszerűsítéséről.

Zelenszkij elmondta, pénteken fontos találkozót tartott kormánytisztviselőkkel, energetikai szakemberekkel és katonákkal: mindazokkal, akik felelősek Ukrajna energetikai ágazatának védelméért és korszerűsítéséért.

Már elkészültek a régiókra vonatkozó részletes tervek, amelyek az energetikai létesítmények helyreállítására és védelmük korszerűsítésére vonatkoznak, figyelembe véve mindazt, amit Oroszország ezen a télen tett, és amit legközelebb megkísérelhet

– fogalmazott az ukrán elnök.

Megjegyezte, utasításba adta, hogy bizonyos pontokat finomítsanak, és hogy ezeket a terveket készítsék el országos szinten is, pontosan meghatározva, hogy mit kell tenni, mit kell biztosítani, és ki lesz felelős az egyes területekért.

Számítok a regionális és helyi hatóságok teljes elkötelezettségére – azokéra, akik valóban képesek a dolgok megvalósítására. Az egyes régiókban és közösségekben már kialakult sikeres gyakorlatokat meg kell osztani más területekkel, azokkal, amelyek ezen a télen több problémával és megoldatlan kérdéssel szembesültek

– fűzte hozzá Zelenszkij.

Oroszország rendszeresen és főleg a téli időszakban támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, így kívánva legyőzni az ukrán lakosság ellenállását.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

