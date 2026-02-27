Bombasztikus ötletet dobott be a miniszter: el kell tanulnunk a pimasz trükköt Donald Trumptól

Nicolas Forissier a Politico-nak adott interjújában hangsúlyozta: az Európai Uniónak fel kellene hagynia a Donald Trump vámemelései miatti "dühöngéssel".

A miniszter szerint az amerikai protekcionizmus mögött álló logika jóval Trump színre lépése előtt elkezdődött,

és ahelyett, hogy Európa megsértődne, inkább a saját hiányosságaira kellene koncentrálnia.

"Ez egy módja annak, hogy felelősségvállalásra kényszerítsenek minket, és kimozdítsanak a komfortzónánkból" – fogalmazott a 65 éves politikus.

A miniszter szerint az amerikai vámpolitika és a kínai exporttöbblet okozta nyomásnak mélyebb reflexiót kellene kiváltania a 27 tagú európai blokkban. Forissier szerint a megoldás az ipari versenyképesség visszanyerése, amelyhez az alábbi fő lépések szükségesek:

a kereskedelmi partnerek diverzifikálása,

a bürokrácia drasztikus csökkentése,

valamint a közbeszerzési szabályok átírása a "Made in Europe" elv mentén.

A nyilatkozat különösen érdekes annak fényében, hogy Emmanuel Macron francia elnök korábban még jóval keményebb fellépést sürgetett Washingtonnal szemben. Forissier mostani békülékenyebb hangneme azt sugallja, hogy Párizs a konfrontáció helyett a pragmatikus alkalmazkodást és a belső építkezést is fontolgathatja. A miniszter szerint az amerikaiak valójában azokra a döntésekre – például a tőkepiaci unió megteremtésére – sarkallják Európát, amelyeket Mario Draghi és Enrico Letta korábbi olasz kormányfők is sürgettek jelentéseikben.

A kereskedelmi feszültségek hátterében az a tavalyi megállapodás áll, amelyet Trump a skóciai Turnberryben kötött az EU-val, és amely 15 százalékos általános vámot irányoz elő a legtöbb uniós árura.

Bár az amerikai Legfelsőbb Bíróság nemrég megsemmisítette az egyezmény alapját képező "reciprok vámokat", Washington már jelezte: más jogi eszközökkel fogja azokat visszaállítani.

Forissier szerint az Európai Parlament ésszerűen cselekedett, amikor felfüggesztette a ratifikációt, amíg az amerikai oldal nem tisztázza a jogi helyzetet.

A miniszter végül feltette a költői kérdést: vajon valóban érdeke az amerikai fogyasztóknak, hogy 15 százalékos büntetővámot fizessenek a francia szeszes italok után? Forissier szerint a párbeszédnek konstruktívnak kell maradnia, de a fő feladat most Brüsszel asztalán van: Európának fel kell nőnie a feladathoz, és saját lábra kell állnia a globális kereskedelmi hadszíntéren.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images