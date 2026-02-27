  • Megjelenítés
Élesben használt lézerfegyvert Amerika, de hatalmas baki történt - Saját repülőgépét lőtte le a légvédelem
Élesben használt lézerfegyvert Amerika, de hatalmas baki történt - Saját repülőgépét lőtte le a légvédelem

Portfolio
Az amerikai hadsereg véletlenül lelőtt egy, az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) által üzemeltetett pilóta nélküli repülőgépet a texasi–mexikói határon egy nagy energiájú lézerfegyverrel. Néhány héttel ezelőtt történt már egy hasonló eset - tudósított a Bloomberg.

A Bloomberg forrásai szerint kommunikációs és azonosítási hiba történt:

a légvédelem nem tudta, hogy a drón a CBP-hez tartozik, a CBP pedig nem közölte a hadsereggel, hogy repülni fognak a légvédelmi zónában.

A hadsereg nem egyeztetett a Szövetségi Légügyi Hatósággal (FAA) sem, akik viszont tudtak a CBP küldetéséről, és nem is jelezték a szervezetnek, hogy lőni készülnek, pedig ezt a vonatkozó törvények előírták volna.

A légvédelem azért szedte le a drónt, mert az belepült a texasi Fort Hancock térségében felhúzott repüléstilalmi zónába.

Február elején történt már egy hasonló incidens El Paso környékén, az FAA ekkor átmenetileg lezárta a légteret, mivel úgy gondolták, a lézerfegyver kockázatot jelent a polgári repülőgépekre is.

Az incidensben érintett rendszer a hadsereg Locust elnevezésű drónelhárító fegyvere, amelyet az elsősorban drónjairól ismert AeroVironment gyártott.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

