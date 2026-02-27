  • Megjelenítés
Hamarosan jöhet a csata, ami végleg eldönti a Donbasz sorsát - Oroszország már végső ütközetre készül
Hamarosan jöhet a csata, ami végleg eldönti a Donbasz sorsát - Oroszország már végső ütközetre készül
Hamarosan jöhet a csata, ami végleg eldönti a Donbasz sorsát - Oroszország már végső ütközetre készül

Oroszország támadási üteme valóban lelassult az elmúlt hetekben a frontvonalon, ennek a fő oka az időjárás, tavasszal nagyobb offenzíva várható – idézi Rusztem Klupov veterán orosz hírszerzési tisztet és Timur Surtlanov orosz ezredest az MK.ru. Az orosz szakértők szerint idén megkezdődik a legnagyobb ukrán kéző donyecki városok, Szlovjanszk és Kramatorszk ostroma.

Klupov arról beszélt: valóban lelassult most a fronton az orosz haderő támadási dinamikája, de ennek oka szerinte nem az, hogy Ukrajna ellentámad, vagy az, hogy Elon Musk kikapcsolta a Starlinket, hanem az, hogy

az orosz haderő most stratégiai tartalékokat képez, egy nagyobb tavaszi offenzívára készülve.

Azt is elmondta, hogy az orosz haderő tavaszi offenzívájának célpontja Szlovjanszk és Kramatorszk városok lesznek, Donyeck de facto központjai.

Surtlanov hasonló véleményen volt: azt mondta, most sártenger van a fronton és bár való igaz, hogy az ukrán haderő ellenállása számottevő, a

fő ok a haladás hiányára az időjárás, nem az ellenséges haderő teljesítménye.

Szlovjanszk és Kramatorszk várható ostromával kapcsolatosan Surtlanov óvatosabb prognózist tett közzé: ő azt mondta, hogy „nem holnap” várható a városok ostroma, hiszen ezeket a településeket keményen megerősítette Ukrajna, nagyjából 10 éve készülnek a védelmükre.

Azt mondta, reálisan szerinte késő tavasszal, esetleg a nyár elején indulhat a következő nagy orosz offenzíva

– ezután viszont kemény harcok lesznek.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

