Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket

A 2022-es, Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta először rakétariadó volt Oroszország Szverdlovszk régiójában – számol be az orosz TASZSZ hírügynökség.

A terület több mint 1500 kilométerre található az ukrán államhatártól,

központja Jekatyerinburg.

Szverdlovszk mellett légi riadó volt a Permben, Udmurtföldön, Tatárföldön és Csuvásföldön is – számol be az orosz állami portál.

A hatóságok azt javasolták a civileknek, hogy vonuljanak földalatti fedezékbe – parkolóházba, aluljáróba, ha hivatalosan kijelölt óvóhelyet nem érnek el.

Arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy internet és telefonhálózati fennakadások lehetnek, illetve megkérték őket, hogy ne nyúljanak rakéták, drónok darabjaihoz, ha ilyet tartálnak.

A TASZSZ annyit közölt még, hogy a riasztás Szverdlovszk térségében egy órán át volt érvényben, arról nem publikáltak információkat, történt-e bármilyen sérülés, káresemény az incidens következtében.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel, mióta Moszkva megkezdte 2022-ben a szomszédos ország elleni katonai inváziót.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images