  • Megjelenítés
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
Globál

Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket

Portfolio
A 2022-es, Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta először rakétariadó volt Oroszország Szverdlovszk régiójában – számol be az orosz TASZSZ hírügynökség.

A terület több mint 1500 kilométerre található az ukrán államhatártól,

központja Jekatyerinburg.

Szverdlovszk mellett légi riadó volt a Permben, Udmurtföldön, Tatárföldön és Csuvásföldön is – számol be az orosz állami portál.

A hatóságok azt javasolták a civileknek, hogy vonuljanak földalatti fedezékbe – parkolóházba, aluljáróba, ha hivatalosan kijelölt óvóhelyet nem érnek el.

Még több Globál

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket

Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak

Arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy internet és telefonhálózati fennakadások lehetnek, illetve megkérték őket, hogy ne nyúljanak rakéták, drónok darabjaihoz, ha ilyet tartálnak.

A TASZSZ annyit közölt még, hogy a riasztás Szverdlovszk térségében egy órán át volt érvényben, arról nem publikáltak információkat, történt-e bármilyen sérülés, káresemény az incidens következtében.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel, mióta Moszkva megkezdte 2022-ben a szomszédos ország elleni katonai inváziót.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility