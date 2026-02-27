  • Megjelenítés
Ismét éleződik a feszültség a nyugati félteke két nagyhatalma között: furcsa kinevezés borzolja a kedélyeket
A Trump-kormányzat Darren Beattie-t, a brazil baloldali vezetés hangos kritikusát bízta meg a Brazíliával kapcsolatos amerikai politika alakításával – írja a Reuters.

Beattie jelenleg a Külügyminisztérium oktatási és kulturális ügyekért felelős megbízott helyettes államtitkára, egyúttal az Amerikai Békeintézet elnöki tisztét is betölti. Három, a személyzeti döntésekre rálátó forrás szerint a politikus nemrég kiemelt tanácsadói hatáskört kapott a brazil ügyekben. Ezt a Külügyminisztérium egy magasrangú tisztviselője is megerősítette.

A kinevezésnek komoly előzményei vannak. Beattie tavaly augusztusban diplomáciai incidenst robbantott ki, amikor az X közösségi platformon Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bírót a Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni "cenzúra- és üldözési rendszer fő építészének" titulálta. A bejegyzés nyomán a brazil külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok brazíliavárosi ügyvivőjét.

Bolsonarót puccskísérlet vádjával ítélték el, és jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti.

Az Egyesült Államok tavaly júliusban szankciókat vetett ki Moraes ellen, önkényes előzetes letartóztatásokra és a szólásszabadság elfojtására hivatkozva.

Megcsapta a háború szele Iránt: teljesen kiürítik és bezárják a brit nagykövetséget

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket

A büntetőintézkedések bejelentését követően Eduardo Bolsonaro, a volt elnök egyik fia nyilvánosan köszönetet mondott Beattie erőfeszítéseiért.

Washington és Brazíliaváros kapcsolata Trump hivatalba lépése óta hullámzóan alakult. A szankciók mellett az Egyesült Államok vámokat is kivetett a brazil termékekre, részben Bolsonaro "igazságtalan üldözésével" indokolva a lépést. A viszony tavaly ősszel kezdett javulni, miután Luiz Inácio Lula da Silva brazil és Donald Trump amerikai elnök New Yorkban, az ENSZ Közgyűlés margóján egyeztetett. Az év végére Washington csökkentette egyes brazil áruk vámjait, és feloldotta a Moraes elleni szankciókat.

Beattie kinevezése ugyanakkor azt jelzi, hogy az amerikai adminisztráció továbbra is kiemelten kezeli a brazíliai szólásszabadság helyzetét, és nem békélt meg teljesen Lula baloldali kormányával.

Két brazil kormánytisztviselő elmondása szerint nem értesültek előzetesen a kinevezésről, és aggodalommal figyelik a fejleményeket Beattie korábbi megnyilvánulásai miatt.

A tanácsadót 2018-ban távolították el fehér házi beszédírói posztjáról, miután részt vett egy olyan rendezvényen, amelyet fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok is látogattak. A 2024-es kampány során azt sugallta, hogy az amerikai hírszerzés állhatott a Trump elleni merényletkísérletek hátterében, közösségi médiás bejegyzései miatt pedig rasszizmussal és szexizmussal is megvádolták.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

