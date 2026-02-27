Itt a fordulat az energiaellátásban: bejelentették az új csővezetéket

Nemcsak új kőolajvezeték, hanem egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, a NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására hazánkba - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. "Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így

teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot

- folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: "a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat".

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek. "Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett.

Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között.

- tette hozzá.

