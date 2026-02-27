  • Megjelenítés
Jó hír jött Horvátországból: többé nem kell félnünk, hogy taposóaknára lépünk
Globál

Jó hír jött Horvátországból: többé nem kell félnünk, hogy taposóaknára lépünk

MTI
|
Portfolio
Közel három évtizedes munka után Horvátország sikeresen befejezte az aknamentesítést, így az ottawai egyezmény előírásainak eleget téve aknaveszélymentes országgá nyilvánították. A folyamat lezárását Davor Božinović belügyminiszter jelentette be pénteken, aki hangsúlyozta: a technikai siker mellett ez egyben az áldozatok felé tett erkölcsi kötelesség teljesítését is jelenti.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a mentesítés során

közel 107 ezer aknát és egyéb robbanószerkezetet, valamint 470 ezer fel nem robbant harci eszközt távolítottak el és hatástalanítottak.

A terület megtisztítása nemcsak a lakosság biztonságát garantálja, hanem kulcsfontosságú a vidéki térségek felzárkóztatása, az új mezőgazdasági területek bevonása és a turizmus további erősítése szempontjából is.

Bár a munkálatok már a délszláv háború éveiben megkezdődtek, a hivatalos aknamentesítési program indulását 1996-ra datálják. Az ENSZ korabeli felmérései szerint akkoriban az ország szárazföldi területének mintegy 23 százaléka, összesen 13 ezer négyzetkilométer volt érintett, a szennyezettség pedig tizennégy megyére terjedt ki. A feladat koordinálására 1998-ban hozták létre a Horvát Aknamentesítő Központot (HCR). Az intézmény irányításával a veszélyeztetett zónák nagysága fokozatosan csökkent, 2005-re már 1200 négyzetkilométerre mérséklődött.

Még több Globál

Végleg leszámolhat ősellenségével az Egyesült Államok: Donald Trump kimondta, hogy jöhet a hatalomátvétel

Milliószámra özönlenek a bevándorlók Európába, Magyarországra is meglepően sokan jönnek

Befuccsolt a történelmi küldetés, el kell halasztani a holdmissziót

A teljes program költsége elérte az 1,2 milliárd eurót. Bár az eredeti ütemterv szerint már 2019-re szerettek volna végezni a mentesítéssel, forráshiány miatt a befejezés éveket csúszott. A közel harminc évig tartó munka súlyos emberáldozatokat is követelt: az 1996 óta tartó időszakban 612-en szenvedtek balesetet, közülük 208-an életüket vesztették.

Az áldozatok között számos szakember is volt: a mentesítésben részt vevő tűzszerészek és segítőik közül 41-en haltak meg munkavégzés közben. Horvátország 1997-ben az elsők között csatlakozott a gyalogsági aknák betiltását és az aknamezők felszámolását célzó ottawai egyezményhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Titkos részletek derültek ki a Barátság-vezetékről – Ez teljesen újraértékeli a helyzetet
Sürgős felszólítást tett a nagyhatalom: mindenki hagyja el ezt az országot, mert lehet, hogy késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility