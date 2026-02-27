Jó hír jött Horvátországból: többé nem kell félnünk, hogy taposóaknára lépünk

Közel három évtizedes munka után Horvátország sikeresen befejezte az aknamentesítést, így az ottawai egyezmény előírásainak eleget téve aknaveszélymentes országgá nyilvánították. A folyamat lezárását Davor Božinović belügyminiszter jelentette be pénteken, aki hangsúlyozta: a technikai siker mellett ez egyben az áldozatok felé tett erkölcsi kötelesség teljesítését is jelenti.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a mentesítés során

közel 107 ezer aknát és egyéb robbanószerkezetet, valamint 470 ezer fel nem robbant harci eszközt távolítottak el és hatástalanítottak.

A terület megtisztítása nemcsak a lakosság biztonságát garantálja, hanem kulcsfontosságú a vidéki térségek felzárkóztatása, az új mezőgazdasági területek bevonása és a turizmus további erősítése szempontjából is.

Bár a munkálatok már a délszláv háború éveiben megkezdődtek, a hivatalos aknamentesítési program indulását 1996-ra datálják. Az ENSZ korabeli felmérései szerint akkoriban az ország szárazföldi területének mintegy 23 százaléka, összesen 13 ezer négyzetkilométer volt érintett, a szennyezettség pedig tizennégy megyére terjedt ki. A feladat koordinálására 1998-ban hozták létre a Horvát Aknamentesítő Központot (HCR). Az intézmény irányításával a veszélyeztetett zónák nagysága fokozatosan csökkent, 2005-re már 1200 négyzetkilométerre mérséklődött.

A teljes program költsége elérte az 1,2 milliárd eurót. Bár az eredeti ütemterv szerint már 2019-re szerettek volna végezni a mentesítéssel, forráshiány miatt a befejezés éveket csúszott. A közel harminc évig tartó munka súlyos emberáldozatokat is követelt: az 1996 óta tartó időszakban 612-en szenvedtek balesetet, közülük 208-an életüket vesztették.

Az áldozatok között számos szakember is volt: a mentesítésben részt vevő tűzszerészek és segítőik közül 41-en haltak meg munkavégzés közben. Horvátország 1997-ben az elsők között csatlakozott a gyalogsági aknák betiltását és az aknamezők felszámolását célzó ottawai egyezményhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images