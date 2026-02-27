Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről

A brit riporterek azt kérdezték az ukrán elnöktől, szerinte megnyerheti-e még Ukrajna a háborút.
Zelenszkij azt mondta: ez nehéz lenne, de nem lehetetlen – viszont rengeteg emberéletet követelne.
Ma a legfontosabb az, hogy Oroszország ne győzzön a harctéren, ők nem győznek, mi nem vesztünk”
– mondta Zelenszkij.
A brit újságírók erre azt kérdezték, miért nem enged az Egyesült Államok jelenlegi vezetésének, akik arra kérik, hogy
engedje át a Donbaszt Oroszországnak a békéért cserébe.
Zelenszkij azt mondta: ez ukrán föld, ráadásul több mint 200 ezer ember lakik jelenleg az ukrán ellenőrzés alatt álló városokban, akikre orosz megszállás alatt szörnyű sors vár.
Ha feladnánk Kramatorszkot, Szlovjanszkot, 200 ezer ember találná magát egyik pillanatról a másikra orosz megszállás alatt. Ki lenne kész közülük felvenni az orosz állampolgárságot? Aki ezt nem teszi meg, megölik, a frontra kerül vagy börtönbe megy. Ugyanezt megcsinálták Luhanszkban, Donyeckben és a Krímben is”
– magyarázta Zelenszkij.
Hozzátette: a Donbasz jövője nemcsak emberi és politikai kérdés, de ez egy frontos védvonal is az ukrán katonai stratégiában.
Őszintén szólva, nem gondolom azt, hogy tényleg ez minden, amit Oroszország szeretne. Kivonulunk a Donbaszból, véget ér a háború? Oroszország Oroszország, nem lehet bennük bízni”
– mondta Zelenszkij.
(RBK nyomán)
Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images
