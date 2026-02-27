  • Megjelenítés
Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről
Globál

Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről

Portfolio
Ukrajna egyelőre nem fogja tudni visszafoglalni a Donbaszt, de Oroszország sem tudja elfoglalni a térséget – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak. A fennálló helyzet és a térségben élő emberek miatt Kijev biztosan nem fogja átengedni a Donbaszt Oroszországnak.

A brit riporterek azt kérdezték az ukrán elnöktől, szerinte megnyerheti-e még Ukrajna a háborút.

Zelenszkij azt mondta: ez nehéz lenne, de nem lehetetlen – viszont rengeteg emberéletet követelne.

Ma a legfontosabb az, hogy Oroszország ne győzzön a harctéren, ők nem győznek, mi nem vesztünk”

– mondta Zelenszkij.

Még több Globál

Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett

A brit újságírók erre azt kérdezték, miért nem enged az Egyesült Államok jelenlegi vezetésének, akik arra kérik, hogy

engedje át a Donbaszt Oroszországnak a békéért cserébe.

Zelenszkij azt mondta: ez ukrán föld, ráadásul több mint 200 ezer ember lakik jelenleg az ukrán ellenőrzés alatt álló városokban, akikre orosz megszállás alatt szörnyű sors vár.

Ha feladnánk Kramatorszkot, Szlovjanszkot, 200 ezer ember találná magát egyik pillanatról a másikra orosz megszállás alatt. Ki lenne kész közülük felvenni az orosz állampolgárságot? Aki ezt nem teszi meg, megölik, a frontra kerül vagy börtönbe megy. Ugyanezt megcsinálták Luhanszkban, Donyeckben és a Krímben is”

– magyarázta Zelenszkij.

Hozzátette: a Donbasz jövője nemcsak emberi és politikai kérdés, de ez egy frontos védvonal is az ukrán katonai stratégiában.

Őszintén szólva, nem gondolom azt, hogy tényleg ez minden, amit Oroszország szeretne. Kivonulunk a Donbaszból, véget ér a háború? Oroszország Oroszország, nem lehet bennük bízni”

– mondta Zelenszkij.

(RBK nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility