Megcsapta a háború szele Iránt: teljesen kiürítik és bezárják a brit nagykövetséget

Ideiglenesen bezártuk a teheráni brit nagykövetséget, ez mostantól távolról fog működni

– írta a kormányszóvivő.

A brit külügyminisztérium közölte, hogy a brit állampolgároknak nyújtott segítség lehetősége most rendkívül korlátozott, és még vészhelyzetben sem áll rendelkezésre személyes konzuli támogatás.

Az Egyesült Államok nagy erőket vont össze a perzsa állam közelében, és Donald Trump amerikai elnök többször is beszélt egy Irán elleni esetleges katonai akcióról.

A Kínai Népköztársaság pénteken felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Iránt, és azt tanácsolta, hogy senki ne utazzon oda.

Ugyancsak a Reuters adott hírt arról, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter jövő hét hétfőn és kedden Izraelbe utazik, ahol többek Iránról is tárgyal majd a zsidó állam vezetésével.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images