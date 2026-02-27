Megszerezhette Kína a legendás F-35-ös vadászgép féltett titkait – Elit pilóta árulhatta el Amerikát

  • Megjelenítés
Az amerikai hatóságok őrizetbe vették a légierő volt pilótáját, Gerald Eddie Brown nyugalmazott őrnagyot, aki kínai vadászpilótáknak nyújtott katonai kiképzést – írta meg a Eurasian Times.

A férfi Kínából tért haza az Egyesült Államokba, legalább 2023 és 2026 között vett részt a kínai haderő pilótáinak képzésében.

Az Egyesült Államok légiereje elit vadászpilótává képezte Brown őrnagyot és rábízta a nemzetünk védelmét. Most azért kell felelnie, mert a vád szerint a kínai hadsereg pilótáinak nyújtott kiképzést”

– áll az amerikai igazságügyi minisztérium vádiratában.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy a 65 éves Brown

a legmodernebb amerikai F-35 Lightning II-es vadászbombázót is jól ismerte

– kiképzést is nyújtott korábban az amerikai légierő tagjainak a gép használatával kapcsolatosan, emellett volt specializációja az A-10-es csatarepülő használatában is.

A férfi több évtizednyi repülési tapasztalattal rendelkezett.

A légierő tisztjeként Brown fölesküdött, hogy megvédi nemzetünket külső és belső ellenségtől; megszegte ezt az esküt és elárulta a hazáját, veszélybe sodorta a katonáinkat és szövetségeseinket”

– kommentálta az eseményt Jeanine Pirro amerikai ügyész.

Az Egyesült Államok megvádolta Kínát azzal, hogy rendszeresen visznek az Egyesült Államokból pilótákat Kínába, akik érzékeny tudásanyagot adnak át a kínai légierőnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

