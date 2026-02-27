Megszólalt Fico a Barátság vezetékről: Zelenszkij találkozót ajánlott az ügyben, a javaslatot elfogadtam

Robert Fico szlovák miniszterelnök X-oldalán tette közzé, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozót javasolt neki a Barátság kőolajvezeték leállása ügyében. Fico a javaslatot elfogadta.

Az ukrán elnök közös találkozót javasolt a szlovák féllel az ukrán-szlovák együttműködés valamennyi aspektusáról. Elfogadtam ezt a meghívást, és felkértem a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalát és a Szlovák Köztársaság Külügyi és Európai Ügyek Minisztériumát, hogy az ukrán féllel együttműködve találjanak egy megfelelő időpontot egy ilyen találkozóra. Én az EU azon tagállamainak egyikében preferálom a találkozót, amelyeket az ukrán elnök gyakran látogat

– írta Fico.

AFTER A PHONE CALL WITH UKRAINIAN PRESIDENT V. ZELENSKYIn connection with the state of the oil emergency in Slovakia, I spoke today by phone with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. I asked him for information on when, and whether at all, the transit of oil through the… pic.twitter.com/ZNS4BOzTqu https://t.co/ZNS4BOzTqu — Robert Fico (@RobertFicoSVK) February 27, 2026

A szlovák miniszterelnök megjegyezte, pénteken telefonon beszélt Zelenszkijjel, hogy tájékozódjon, mikor indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság (Druzsba) vezetéken.

A beszélgetés megerősítette, hogy a csővezeték állapotáról eltérő nézeteink vannak. Míg hírszerzési információink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült meg, és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a vezeték javítása hosszú időt igényel

– fogalmazott Fico.

Megjegyezte, Orbán Viktorral közösen javasolja az Európai Bizottság és az EU tagállamai által kijelölt, szakértőkből álló ellenőrző csoport felállítását, amely közvetlenül a helyszínen állapítaná meg a csővezeték technológiai károsodásának tényleges állapotát.

Emlékeztettem az ukrán elnököt, hogy az ukrán fél mindeddig nem engedélyezte kijevi nagykövetünknek, hogy ilyen ellenőrzést végezzen, és hogy ez a lehetőség még az Európai Unió ukrajnai nagykövetének sem adatott meg. Zelenszkij elnök úr elutasította az ilyen ellenőrzési tevékenységet, az ukrán titkosszolgálatok negatív álláspontjára hivatkozva

– írta Fico, aki posztja végén megjegyezte, az ukrán elnökkel folytatott beszélgetésből azt szűrte le, hogy az ukrán fél nem érdekelt az olajtranzit újraindításában.

Orbán Viktor pénteken Facebook-oldalán jelentette be, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. A magyar miniszterelnök felszólította Zelenszkijt, hogy engedje be a magyar és a szlovák ellenőröket.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images