Megszólalt Fico a Barátság vezetékről: Zelenszkij találkozót ajánlott az ügyben, a javaslatot elfogadtam
Megszólalt Fico a Barátság vezetékről: Zelenszkij találkozót ajánlott az ügyben, a javaslatot elfogadtam

Robert Fico szlovák miniszterelnök X-oldalán tette közzé, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozót javasolt neki a Barátság kőolajvezeték leállása ügyében. Fico a javaslatot elfogadta.

Az ukrán elnök közös találkozót javasolt a szlovák féllel az ukrán-szlovák együttműködés valamennyi aspektusáról. Elfogadtam ezt a meghívást, és felkértem a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalát és a Szlovák Köztársaság Külügyi és Európai Ügyek Minisztériumát, hogy az ukrán féllel együttműködve találjanak egy megfelelő időpontot egy ilyen találkozóra. Én az EU azon tagállamainak egyikében preferálom a találkozót, amelyeket az ukrán elnök gyakran látogat

– írta Fico.

A szlovák miniszterelnök megjegyezte, pénteken telefonon beszélt Zelenszkijjel, hogy tájékozódjon, mikor indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság (Druzsba) vezetéken.

