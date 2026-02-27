Megszólalt Fico a Barátság vezetékről: Zelenszkij találkozót ajánlott az ügyben, a javaslatot elfogadtam

Az ukrán elnök közös találkozót javasolt a szlovák féllel az ukrán-szlovák együttműködés valamennyi aspektusáról. Elfogadtam ezt a meghívást, és felkértem a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalát és a Szlovák Köztársaság Külügyi és Európai Ügyek Minisztériumát, hogy az ukrán féllel együttműködve találjanak egy megfelelő időpontot egy ilyen találkozóra. Én az EU azon tagállamainak egyikében preferálom a találkozót, amelyeket az ukrán elnök gyakran látogat
– írta Fico.
AFTER A PHONE CALL WITH UKRAINIAN PRESIDENT V. ZELENSKYIn connection with the state of the oil emergency in Slovakia, I spoke today by phone with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. I asked him for information on when, and whether at all, the transit of oil through the… pic.twitter.com/ZNS4BOzTqu https://t.co/ZNS4BOzTqu— Robert Fico (@RobertFicoSVK) February 27, 2026
A szlovák miniszterelnök megjegyezte, pénteken telefonon beszélt Zelenszkijjel, hogy tájékozódjon, mikor indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság (Druzsba) vezetéken.
A beszélgetés megerősítette, hogy a csővezeték állapotáról eltérő nézeteink vannak. Míg hírszerzési információink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült meg, és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a vezeték javítása hosszú időt igényel
– fogalmazott Fico.
Megjegyezte, Orbán Viktorral közösen javasolja az Európai Bizottság és az EU tagállamai által kijelölt, szakértőkből álló ellenőrző csoport felállítását, amely közvetlenül a helyszínen állapítaná meg a csővezeték technológiai károsodásának tényleges állapotát.
Emlékeztettem az ukrán elnököt, hogy az ukrán fél mindeddig nem engedélyezte kijevi nagykövetünknek, hogy ilyen ellenőrzést végezzen, és hogy ez a lehetőség még az Európai Unió ukrajnai nagykövetének sem adatott meg. Zelenszkij elnök úr elutasította az ilyen ellenőrzési tevékenységet, az ukrán titkosszolgálatok negatív álláspontjára hivatkozva
– írta Fico, aki posztja végén megjegyezte, az ukrán elnökkel folytatott beszélgetésből azt szűrte le, hogy az ukrán fél nem érdekelt az olajtranzit újraindításában.
Orbán Viktor pénteken Facebook-oldalán jelentette be, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. A magyar miniszterelnök felszólította Zelenszkijt, hogy engedje be a magyar és a szlovák ellenőröket.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Befuccsolt a történelmi küldetés, el kell halasztani a holdmissziót
Súlyos problémák merültek fel.
Jó hír jött Horvátországból: többé nem kell félnünk, hogy taposóaknára lépünk
Három évtizedig tartott a balkáni háború utáni aknamentesítés.
Zelenszkij szerint megérdemelné az iráni rezsim, hogy odacsapjon Amerika – Egy fontos feltételt szabott
Az ukrán elnök szerint azonban még mindig a tárgyalás a legjobb út.
Megcsapta a háború szele Iránt: teljesen kiürítik és bezárják a brit nagykövetséget
Egyre hangosabbak a harci dobok a Közel-Keleten.
Riasztóan nagy a munkanélküliség, mégis heti 42 órát dolgoznak az emberek Törökországban
Főleg a fiatalok vannak bajban.
Ismét éleződik a feszültség a nyugati félteke két nagyhatalma között: furcsa kinevezés borzolja a kedélyeket
A Trump-kormányzat nem akart a brazil vezetés kedvében járni a döntéssel.
Hátba szúrták az ázsiai nagyhatalmat – Olyan veszély fenyeget, amire nem számítottak
Nem várt helyről jött a csapás.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.