Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak
Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak

MTI
Új korszak kezdődött Törökországban Abdullah Öcalan, az egy éve az önfeloszlatás mellett döntő Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bebörtönzött vezetőjének pénteki üzenete szerint, aki hozzátette azt is, hogy a demokratikus változáshoz az ankarai kormánynak új jogszabályokat kell alkotnia.

Öcalan - akinek üzenetét Tülay Hatimogullari, a kurdbarát DEM párt társelnöke olvasta fel az egykori gerillavezér születésnapja alkalmából - hangsúlyozta, ideje lezárni az erőszakon alapuló politika fejezetét. Rámutatott mindazonáltal arra, hogy a demokratikus társadalomnak politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális jogi keretekkel kell rendelkeznie.

Hatimogullari a maga részéről hozzátette: a PKK hajdani vezetője "elég bátorságot mutatott a jövő újjáépítéséhez; most már nekünk, politikusoknak kell cselekednünk".

A török parlament egy bizottsága február 18-án közzétett jelentésében már hangsúlyozta a volt PKK-fegyveresek társadalomba integrálásának fontosságát,

azonban kizárt velük kapcsolatban bármilyen amnesziát, és nem tett említést Öcalan sorsáról sem, aki tavaly februárban, a börtönből szólította fel a szervezetet, hogy oszlassa fel önmagát.

A marxista hátterű, szeparatista PKK 40 éven át folytatott a török vezetés ellen fegyveres harcot, az erőszakcselekményekben az évtizedek során mintegy 50 ezren haltak meg. A szervezetet Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette.

