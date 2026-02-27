Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak

Öcalan - akinek üzenetét Tülay Hatimogullari, a kurdbarát DEM párt társelnöke olvasta fel az egykori gerillavezér születésnapja alkalmából - hangsúlyozta, ideje lezárni az erőszakon alapuló politika fejezetét. Rámutatott mindazonáltal arra, hogy a demokratikus társadalomnak politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális jogi keretekkel kell rendelkeznie.
Hatimogullari a maga részéről hozzátette: a PKK hajdani vezetője "elég bátorságot mutatott a jövő újjáépítéséhez; most már nekünk, politikusoknak kell cselekednünk".
A török parlament egy bizottsága február 18-án közzétett jelentésében már hangsúlyozta a volt PKK-fegyveresek társadalomba integrálásának fontosságát,
azonban kizárt velük kapcsolatban bármilyen amnesziát, és nem tett említést Öcalan sorsáról sem, aki tavaly februárban, a börtönből szólította fel a szervezetet, hogy oszlassa fel önmagát.
A marxista hátterű, szeparatista PKK 40 éven át folytatott a török vezetés ellen fegyveres harcot, az erőszakcselekményekben az évtizedek során mintegy 50 ezren haltak meg. A szervezetet Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
