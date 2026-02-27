  • Megjelenítés
Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett
Globál

Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett

Portfolio
Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi.

Az SVT svéd köztelevízió értesülései szerint a drónt egy, a francia hadihajó közelében horgonyzó orosz hajóról indították. Az incidens ideje alatt a Charles de Gaulle egy tervezett hadgyakorlat keretében tartózkodott a svéd felségvizeken. A pilóta nélküli légi jármű

megpróbálta megközelíteni a repülőgép-hordozót, ám a svéd fegyveres erők elektronikus zavarással közbeléptek.

A zavarójelek alkalmazását követően a drón eltűnt a megfigyelési zónából. Egyelőre nem tisztázott, hogy az eszköz a tengerbe zuhant-e, vagy sikerült visszatérnie az orosz hajóra.

A Charles de Gaulle Franciaország egyetlen atommeghajtású repülőgép-hordozója, amely a francia–svéd katonai együttműködés részeként érkezett Malmöbe. A látogatás programja közös hadgyakorlatokat és stratégiai egyeztetéseket foglal magában.

Még több Globál

Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről

Kapcsolódó cikkünk

Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Â© Moura / Alpaca / Andiafr via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility