Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett

Az SVT svéd köztelevízió értesülései szerint a drónt egy, a francia hadihajó közelében horgonyzó orosz hajóról indították. Az incidens ideje alatt a Charles de Gaulle egy tervezett hadgyakorlat keretében tartózkodott a svéd felségvizeken. A pilóta nélküli légi jármű

megpróbálta megközelíteni a repülőgép-hordozót, ám a svéd fegyveres erők elektronikus zavarással közbeléptek.

A zavarójelek alkalmazását követően a drón eltűnt a megfigyelési zónából. Egyelőre nem tisztázott, hogy az eszköz a tengerbe zuhant-e, vagy sikerült visszatérnie az orosz hajóra.

A Charles de Gaulle Franciaország egyetlen atommeghajtású repülőgép-hordozója, amely a francia–svéd katonai együttműködés részeként érkezett Malmöbe. A látogatás programja közös hadgyakorlatokat és stratégiai egyeztetéseket foglal magában.

Címlapkép forrása: Â© Moura / Alpaca / Andiafr via Getty Images