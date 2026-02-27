Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet

A zöldpárti jelölt, Hannah Spencer vízvezeték-szerelő és önkormányzati képviselő a voksok 40,7 százalékával aratott győzelmet. A hármas versenyben a Reform UK végzett a második helyen 28,7 százalékkal,

míg a Munkáspárt csupán a harmadik lett: támogatottságuk a 2024-es 50,8 százalékról 25,4 százalékra zuhant.

A Konzervatív Párt és a Liberális Demokraták eredménye 2-2 százalék alatt maradt. Sir John Curtice, a BBC választási szakértője szerint a modern brit politikatörténetben ez volt az első időközi választás, ahol sem a Munkáspárt, sem a Konzervatívok nem végeztek az első két hely valamelyikén.

Az eredmény különösen fájdalmas a Munkáspárt számára, mivel a manchesteri Gorton térségét közel száz éve, 1931 óta folyamatosan ők képviselték.

Spencer, aki a Zöldek ötödik parlamenti képviselője lett, győzelmi beszédében úgy fogalmazott, hogy az emberek "ki vannak véreztetve": ahelyett, hogy a tisztes megélhetésért dolgoznának, a munkájukkal milliárdosok zsebét tömik.

A vereség hátterében több tényező is meghúzódhat. Egy helyi munkáspárti önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: a helyi szavazók

nem felejtették el és nem bocsátották meg Gázát,

amit a zöldek ki tudtak használni. Egyesek a Munkáspárt szigorúbb bevándorláspolitikáját is emlegetik, ami következtében a Zöld Párt ugyancsak hitelesebben tudta egyesíteni maga mögött a határozottan "Reform-ellenes", balra húzó voksolókat.

Emellett heves bírálatok érték Keir Starmer brit kormányfőt, amiért megakadályozta a népszerű manchesteri polgármester, Andy Burnham indulását a körzetben. A lépést széles körben úgy értelmezték, hogy Starmer ezzel azt akarta megakadályozni, hogy Burnham a jövőben esetleg kihívja őt a párt- és miniszterelnöki posztért. (Erről bővebben több cikkünkben írtunk.)

A kampányt számos botrány kísérte: a Munkáspárt és a Zöldek kölcsönösen manipulatív módszerekkel vádolták egymást. A Reform UK ellen eljárás indult, mert a választási törvény előírásait megsértve, impresszum nélküli leveleket küldtek szét.

A Reform jelöltje, Matt Goodwin politológus és a jobboldalon népszerű GB News műsorvezetője a vereséget "az iszlamisták és a woke progresszívok koalíciójának" tudta be, illetve elmondta:

Elveszítjük az országunkat. Veszélyes muszlim szektarianizmus alakult ki. Csak egy választásunk maradt, hogy megmentsük Nagy-Britanniát.

Zack Polanski, a Zöld Párt vezetője a győzelem után kijelentette, hogy a Munkáspárt egykori szavazóinak egy része végleg hátat fordított a pártnak. Hozzátette: mostantól a Zöldekre adott voks jelenti a Reform UK legyőzésének esélyét.

Lucy Powell, a Munkáspárt vezetőhelyettese hangsúlyozta, hogy a vereség miatt célkeresztbe került Starmer "elszántan végzi a munkáját". Anna Turley, a párt elnöke "egyértelműen csalódást keltőnek" nevezte az eredményt, elismerve, hogy az időközi választások jellemzően nehézséget jelentenek bármely kormánypárt számára.

