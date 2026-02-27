  • Megjelenítés
Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet
Globál

Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet

Portfolio
A brit Zöld Párt történelmi győzelmet aratott Manchester Gorton és Denton nevű választókerületében a csütörtökön tartott időközi választáson. Ez az első időközi szavazás, amelyet a párt valaha megnyert, és ez az első Észak-Angliában szerzett parlamenti mandátumuk is. Az eredmény súlyos csapás Keir Starmer brit miniszterelnökre és a Munkáspártra nézve, amely két évvel ezelőtt még győzedelmeskedett ugyanebben a kerületben - írja a Guardian.

A zöldpárti jelölt, Hannah Spencer vízvezeték-szerelő és önkormányzati képviselő a voksok 40,7 százalékával aratott győzelmet. A hármas versenyben a Reform UK végzett a második helyen 28,7 százalékkal,

míg a Munkáspárt csupán a harmadik lett: támogatottságuk a 2024-es 50,8 százalékról 25,4 százalékra zuhant.

A Konzervatív Párt és a Liberális Demokraták eredménye 2-2 százalék alatt maradt. Sir John Curtice, a BBC választási szakértője szerint a modern brit politikatörténetben ez volt az első időközi választás, ahol sem a Munkáspárt, sem a Konzervatívok nem végeztek az első két hely valamelyikén.

Az eredmény különösen fájdalmas a Munkáspárt számára, mivel a manchesteri Gorton térségét közel száz éve, 1931 óta folyamatosan ők képviselték.

Még több Globál

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről

Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett

Spencer, aki a Zöldek ötödik parlamenti képviselője lett, győzelmi beszédében úgy fogalmazott, hogy az emberek "ki vannak véreztetve": ahelyett, hogy a tisztes megélhetésért dolgoznának, a munkájukkal milliárdosok zsebét tömik.

A vereség hátterében több tényező is meghúzódhat. Egy helyi munkáspárti önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: a helyi szavazók

nem felejtették el és nem bocsátották meg Gázát,

amit a zöldek ki tudtak használni. Egyesek a Munkáspárt szigorúbb bevándorláspolitikáját is emlegetik, ami következtében a Zöld Párt ugyancsak hitelesebben tudta egyesíteni maga mögött a határozottan "Reform-ellenes", balra húzó voksolókat.

Emellett heves bírálatok érték Keir Starmer brit kormányfőt, amiért megakadályozta a népszerű manchesteri polgármester, Andy Burnham indulását a körzetben. A lépést széles körben úgy értelmezték, hogy Starmer ezzel azt akarta megakadályozni, hogy Burnham a jövőben esetleg kihívja őt a párt- és miniszterelnöki posztért. (Erről bővebben több cikkünkben írtunk.)

A kampányt számos botrány kísérte: a Munkáspárt és a Zöldek kölcsönösen manipulatív módszerekkel vádolták egymást. A Reform UK ellen eljárás indult, mert a választási törvény előírásait megsértve, impresszum nélküli leveleket küldtek szét.

A Reform jelöltje, Matt Goodwin politológus és a jobboldalon népszerű GB News műsorvezetője a vereséget "az iszlamisták és a woke progresszívok koalíciójának" tudta be, illetve elmondta:

Elveszítjük az országunkat. Veszélyes muszlim szektarianizmus alakult ki. Csak egy választásunk maradt, hogy megmentsük Nagy-Britanniát.

Zack Polanski, a Zöld Párt vezetője a győzelem után kijelentette, hogy a Munkáspárt egykori szavazóinak egy része végleg hátat fordított a pártnak. Hozzátette: mostantól a Zöldekre adott voks jelenti a Reform UK legyőzésének esélyét.

Lucy Powell, a Munkáspárt vezetőhelyettese hangsúlyozta, hogy a vereség miatt célkeresztbe került Starmer "elszántan végzi a munkáját". Anna Turley, a párt elnöke "egyértelműen csalódást keltőnek" nevezte az eredményt, elismerve, hogy az időközi választások jellemzően nehézséget jelentenek bármely kormánypárt számára.

Kapcsolódó cikkünk

Brexitbánás: már a harmadik nagy EU-s programba akarják visszakönyörögni magukat a britek

A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele

Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa

A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"

Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás

Címlapkép forrása: Loannis Alexopoulos/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Elkezdődött: több száz férfi kapott sorkatonai behívót Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility